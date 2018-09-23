МИД Ирана вызвал послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании после теракта в Ахвазе

МИД Ирана вызвал послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в Ахвазе. Его жертвами стали около 30 человек, порядка 60 получили ранения. Иранские власти обвинили европейские страны в укрывании оппозиционных иранскому режиму групп. «Недопустимо, что эти группы не причислены к террористическим организациям в Евросоюзе только потому, что они не совершили терактов в Европе», — цитирует представителя иранского внешнеполитического ведомства агентство IRNA. Отмечается, что представители европейских стран выразили свое сожаление в связи со случившимся, обещали передать своему руководству заявление иранских коллег, а также содействовать в поимке организаторов нападения.