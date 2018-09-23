На Украине начали описывать имущество Украинской православной церкви Московского патриархата

Министерство культуры страны уже создало комиссии для оценки имущества в Сумской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

Подобную инициативу собеседники РИА Новости трактовали как подготовку захвата имущества канонической церкви в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. В информационно-просветительском отделе подчеркнули, что подобное поведение Минкульта дает повод «усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих канонической православной церкви».