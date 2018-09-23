На Украине начали описывать имущество Украинской православной церкви Московского патриархата
Министерство культуры страны уже создало комиссии для оценки имущества в Сумской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.
Подобную инициативу собеседники РИА Новости трактовали как подготовку захвата имущества канонической церкви в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. В информационно-просветительском отделе подчеркнули, что подобное поведение Минкульта дает повод «усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих канонической православной церкви».
Комментарии3
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salut__521 23 сентября 2018 | 01:47
Ну всё по заслугам. Имущество описать и конфисковать, а оккупантских попов гнать ссаными колорадными тряпками до восточной границы! Пущай там своё быдло охмуряют...
serhio_25__ 23 сентября 2018 | 02:00
salut__521: ""а оккупантских попов гнать ссаными колорадными тряпками до восточной границы"" - половину граждан собрались выгнать, как неполноценных укров? Фашизм и расизм в полной красе. Как же это здорово объединяет нацию. И главное никакой гражданской воны, это все страшный оккупант. Для гражданского противостояния вообще нет никаких предпосылок.
kisa2000 23 сентября 2018 | 02:00
что-то будет с Украиной нехорошее, если всё конфискуют, а они иначе не могут.