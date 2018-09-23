Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода «Северный поток-2», если западные инвесторы окажутся под угрозой американских санкций. Это лично гарантировал президент Владимир Путин во время визита в Германию в прошлом месяце, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. «Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы, представляются целесообразными», — пишет газета. В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК отказались комментировать информацию немецкого издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у России есть такая возможность, но Москва надеется, что «такое хулиганство не случится».