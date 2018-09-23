Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода «Северный поток-2»
Россия готова взять на себя финансирование строительства газопровода «Северный поток-2», если западные инвесторы окажутся под угрозой американских санкций. Это лично гарантировал президент Владимир Путин во время визита в Германию в прошлом месяце, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. «Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы, представляются целесообразными», — пишет газета. В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК отказались комментировать информацию немецкого издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у России есть такая возможность, но Москва надеется, что «такое хулиганство не случится».
Комментарии3
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zztop1960 23 сентября 2018 | 01:29
А Путин читал законы ЕС ?
Согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.
endemic 23 сентября 2018 | 01:38
Отлично-отлично! "Силу Сибири" еще возьмите, лунную станцию... Хотя нет... Не успеют...
andreyfilippov 23 сентября 2018 | 02:02
А "Россия" это кто - лично кремплевский прихватизатор с родственниками и холопами и виолончелистами, или российские пенсионеры?