В Российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. Столичная акция стала самой многочисленной из прошедших накануне. По оценке нашего корреспондента, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. По данным полиции – 3 тысячи. В свою очередь, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов посчитал, что на митинг на проспекте Сахарова пришли больше 50 тысяч человек.

Акция была согласована. Между тем, полицейские задержали активистов движения «Суть времени», которые собирали подписи против повышения пенсионного возраста. Всего, по данным портала ОВД-инфо, в автозаках оказались шесть человек. Как минимум на троих составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и отпустили. Семь человек были задержаны в Петербурге. Это участники одиночных пикетов. Их отпустили без составления протокола.