Центр столицы сегодня перекроют в связи с проведением Московского марафона

Самый масштабный забег в России пройдет в этом году в шестой раз.

Более 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне. Ради них движение автомобилей с 7 утра и до 5 вечера ограничат на нескольких десятках столичных улиц, бульваров и набережных. Также изменятся маршруты наземного общественного транспорта в районах проведения забега. Стартовать и финишировать участники будут у «Лужников». Для соревнований подготовили две дистанции − классическая на 42,2 километра и короткая — 10 километров. Обе трассы пройдут по уже традиционным маршрутам по центральным улицам Москвы, с них открывается вид на главные достопримечательности столицы Москва-Сити, сталинские высотки, Большой театр, Кремль, Крымский мост и Храм Христа спасителя. Первыми в 9 утра стартуют спортсмены на хендбайках и спортивных колясках – они соревнуются в отдельном зачете, сразу после них, через 15 минут, начнутся основные забеги.

Московский марафон – единственный российский старт, вошедший в список квалификационных забегов чемпионата мира среди возрастных групп, который пройдет в 2020 году.