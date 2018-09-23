У России действительно есть возможность построить «Северный поток-2» за свой счёт, заявили в Кремле
«Но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал изданию РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал изданию РБК публикацию в газете «Зюддойче Цайтунг». По данным источников издания, Владимир Путин во время визита в Германию гарантировал, что Москва сама оплатит строительство газопровода, если западные соинвесторы покинут проект под угрозой американских санкций.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 23 сентября 2018 | 00:09
Ого, пескоструй обещает не хулюганить?
Кстати, а где нацдилер возьмёт бабло на строительство "севпотока", неужели у народонаселения?
eniro 23 сентября 2018 | 00:27
mikhail_spb_:" – Принес деньги я, – сказал отец Федор, – уступили бы малость.
– Мусик, – застонал инженер. – Я не могу больше.
– Да нет, я деньги принес, – заторопился отец Федор, – двести рублей. Как вы говорили.
– Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья! И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень!..
Цель всей жизни была достигнута."(с)
trans 23 сентября 2018 | 00:11
А какая у Пескова талантливая жена, здорово раскрутила свой бизнес - ледовые шоу. Минобразования в этом году закупило 6851 билет на шоу Навки , потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Коррупция рулит.
edun1952 23 сентября 2018 | 00:22
Писькову Навка добавит или пенсионеров тряхонем..
hz6691 23 сентября 2018 | 00:31
Денег нет (для вас), но вы держитесь!
palm_coast 23 сентября 2018 | 00:35
Можно и часть россиян переселить в Европу, чтобы хотя бы они газ покупали.