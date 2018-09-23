У России действительно есть возможность построить «Северный поток-2» за свой счёт, заявили в Кремле

«Но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — сказал изданию РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал изданию РБК публикацию в газете «Зюддойче Цайтунг». По данным источников издания, Владимир Путин во время визита в Германию гарантировал, что Москва сама оплатит строительство газопровода, если западные соинвесторы покинут проект под угрозой американских санкций.