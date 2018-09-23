По меньшей мере, на трёх задержанных в Москве участников акции «бессрочный протест» составили протоколы
Их обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия и отпустили из отдела полиции, сообщает проект «ОВД Инфо». Всего в субботу на Арбате задержали шесть человек после того, как они прошли, скандируя: «бессрочный протест!», написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии» и развернули баннер «свободу политзаключенным».
Семь человек выступающих против пенсионной реформы в субботу задержали в Петербурге. Как сообщает сайт «Медиазона», это участники одиночных пикетов, они стояли с плакатами на удалении друг от друга. Шестерых отпустили без составления протокола. Ещё одному активисту – он несовершеннолетний – сказали, что он покинет отделение, когда за ним приедут родители.
В Москве, Петербурге и других городах накануне также прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. В Москве, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», к акции присоединились около 10 тысяч человек. По данным полиции – 3 тысячи. Эта акция стала самой многочисленной из прошедших в субботу.
Комментарии2
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rpmcmurphy 23 сентября 2018 | 00:21
Всего в субботу на Арбате задержали шесть человек после того, как они прошли, скандируя: «бессрочный протест!», написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии»...
Хочу дожить до пенсии? Это что значит, это типа как в каком-нибудь фильме про учёных, которые подхватили неизвестный вирус во время опытов или превысили допустимую дозу излучения во время экспериментов с радиоактивными элементами, говорят своим коллегам, облизывая потрескавшиеся губы: "Хочу прожить ещё немного, молю Бога хотя бы о нескольких годах отсрочки, чтобы дожить до пенсии и купить на неё колбасы".
edun1952 23 сентября 2018 | 00:29
Надо же Золотову капусту отбивать...