По меньшей мере, на трёх задержанных в Москве участников акции «бессрочный протест» составили протоколы

Их обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия и отпустили из отдела полиции, сообщает проект «ОВД Инфо». Всего в субботу на Арбате задержали шесть человек после того, как они прошли, скандируя: «бессрочный протест!», написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии» и развернули баннер «свободу политзаключенным».



Семь человек выступающих против пенсионной реформы в субботу задержали в Петербурге. Как сообщает сайт «Медиазона», это участники одиночных пикетов, они стояли с плакатами на удалении друг от друга. Шестерых отпустили без составления протокола. Ещё одному активисту – он несовершеннолетний – сказали, что он покинет отделение, когда за ним приедут родители.

В Москве, Петербурге и других городах накануне также прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Их организовали КПРФ, «Левый фронт» и профсоюзы. В Москве, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», к акции присоединились около 10 тысяч человек. По данным полиции – 3 тысячи. Эта акция стала самой многочисленной из прошедших в субботу.