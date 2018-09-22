Два японских миниробота успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу и прислали оттуда фотографии
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на японское агентство аэрокосмических исследований. Это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида, смогли автономно передвигаться и делать снимки. Фотографии получились размытыми, поскольку одну робот сделал во время вращения, другую – в момент прыжка. Кроме того, на изображениях есть цветовые пятна из-за отражения солнечного света. В агентстве аэрокосмических исследований отметили, что каждый самоходный аппарат весит всего один килограмм.
Комментарии16
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buzukin1905 22 сентября 2018 | 23:09
Тупые японские килограммовые недоноски! На мозги массы не хватило :)
Хайли лайкли, роботов и не было вовсе :) А говноснимки такого качества МИ-6 отпечатает на раз - хоть с альфы Центавра!
traxau_okurka 22 сентября 2018 | 23:16
buzukin1905: Чем ответит нацлидер?? Новыми налогами??
buzukin1905 22 сентября 2018 | 23:21
traxau_okurka: Да просто скажет: Копайте астероиды! Хрен вам, а не острова :)
eniro 22 сентября 2018 | 23:32
traxau_okurka: Как он может ответить. Ну, пошлет buzukina1905 отдуваться, ведь идиотов не жалко...
igorrrpadlowitchs 22 сентября 2018 | 23:36
buzukin1905: прислали тупым рашкинским патриотам фото руки с вытянутым средним пальцем! Судя по вашему комментарию - вам это не понравилось!
beregov_net 22 сентября 2018 | 23:55
buzukin1905: килограммовые недоноски ? У Роскосмоса и таких нет , а если попробуют сделать , то или припой перепутают или дырок насверлят )
gonduras_on_colima 23 сентября 2018 | 00:03
buzukin1905: // Тупые японские килограммовые недоноски! На мозги массы не хватило :) //
У тебя, клоун в портянках, женская логика - чем длинней и толще, тем лучше.
По ней же, удило, огромные ЭВМ 50-летней давности, которые весили тонны, занимали сотни квадратных метров территории и жрали десятки киловатт электричества - гораздо круче современных смартфонов, весящих сто грамм, умещающихся на ладони, и покрывающие по производительности и объёмам хранения инфы те большие ЭВМ, как бык овцу.
Что до снимков - ты про самолётики с десять футбольных полей ещё не забыл?
Или ты, репоед гунявый, про такое астрономическое явление и не слышал?
stopkran1969 22 сентября 2018 | 23:12
Фигня какая - вот рогозька батут на марс нахлобучивает - вот где бабосы повалят
ur_sus 22 сентября 2018 | 23:20
stopkran1969:
После такой новости, жирный хряк Рогозин таксу-таки утопит, нуашо?
edun1952 22 сентября 2018 | 23:32
Без Рогозиных ,нацлидеров и попов можно и на Туманность Андромеды...
lisitsa1962 22 сентября 2018 | 23:54
"Два японских миниробота успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу и прислали оттуда фотографии" - "К мощам Спиридона Тримифунтского в Москве выстроилась очередь из сотен верующих"
marek 22 сентября 2018 | 23:56
Теперь Рогозин попробует просверлить ещё одну дырку. В бюджете.
sab171 23 сентября 2018 | 00:01
а в это время на другом берегу Японского моря думали кому втюхать газ и как отмазаться от причастия к своему сбитому самолету
fresh_breeze 23 сентября 2018 | 00:08
Япония — великая космическая держава? Два килограмма умного железа заброшены куда-то там в космос... ок, тоже достижение для той страны. А дальше-то что?
alexisgross_082018 23 сентября 2018 | 00:30
fresh_breeze: Что дальше - РФ-ия в скором времени лишися звания почетного космического ямщика. Уже и дата известна - апрель 2019. Осталось только окончательно просрать "Морской старт" и распродать земли в пойме, принадлежащие заводу им. Хруничева
ly4_sveta 23 сентября 2018 | 00:12
А в деревне Гадюкино дожди...
А в деревне Гадюкино мракобесы...