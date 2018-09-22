Два японских миниробота успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу и прислали оттуда фотографии

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на японское агентство аэрокосмических исследований. Это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида, смогли автономно передвигаться и делать снимки. Фотографии получились размытыми, поскольку одну робот сделал во время вращения, другую – в момент прыжка. Кроме того, на изображениях есть цветовые пятна из-за отражения солнечного света. В агентстве аэрокосмических исследований отметили, что каждый самоходный аппарат весит всего один килограмм.