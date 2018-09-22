Россия готова оплатить «Северный поток-2» если западные соинвесторы покинут проект под угрозой санкций

Это, как утверждают источники газеты «Зюддойче цайтунг», гарантировал президент Владимир Путин во время визита в Германию. Издание отмечает, что плану может помешать Еврокомиссия, поскольку согласно действующим правилам ЕС о конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом. Строительством «Северного потока-2» занимается международный консорциум, в состав которого входят российский «Газпром», а также немецкая, французская, британо-нидерландская и другие компании. В августе газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом завершает работу над пакетом санкций против газопровода. На днях президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить ограничения в отношении участников проекта.