Подтверждены выводы расследования об особой серии загранпаспортов для ГРУ

Так считает издание The Insider. Ранее вместе с группой Bellingcat оно опубликовало расследование о предполагаемых сотрудниках ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей. В тексте говорилось, что номера загранпаспортов у Боширова и Петрова и у некоторых других предполагаемых сотрудников ГРУ похожи. Сегодня сайт Фонтанка опубликовал результаты проверки этой версии. Издание пишет, что сразу несколько предполагаемых разведчиков зарегистрированы по одному и тому же адресу – в здании на Хорошевском шоссе, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны, — рассказал «Эху» автор расследования Александр Ермаков.

Сайт «Медуза» отмечает, что по названному «Фонтанкой» адресу расположены несколько войсковых частей, а согласно закону, военнослужащие имеют право регистрироваться в военной части.