В эти минуты в Милане начинается матч чемпионата мира по волейболу между командами Италии и России
Странная формула чемпионата мира предусматривает сразу три групповых этапа. Первый наша команда прошла с серьезными потерями, потерпев два поражения от сборных США и Сербии. Поскольку очки на втором этапе учитываются россияне оказались в отчаянном положении. В трех следующих встречах нам необходимо побеждать. Один соперник пройден. В пятницу со счетом 3:0 были разгромлены голландцы, которые до этого остановили Бразилию и Францию. Оптимизм внушил не только счет, но и качество игры нашей команды. Главный тренер Сергей Шляпников говорил после матча о психологической важности этого успеха. Сегодняшний соперник еще сильнее. Италия одержала шесть побед подряд. Лидерами, кстати, являются не этнические итальянцы – русский Иван Зайцев и кубинец Османи Хуанторена.
Встречу между сборными Италии и России можно будет посмотреть в записи на телеканале Матч ТВ в 1.45
Комментарии3
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rico777 22 сентября 2018 | 22:08
Россия обыграет Италию и в Финале шести обязательно возьмет реванш у американцев!
Ни какой политики, только спорт!
mews Михаил Степанцов 22 сентября 2018 | 22:29
rico777, да какая здесь политика?
Волейбол в нашей стране - один из немногих видов спорта, в котором точно нет системы употребления допинга и сокрытия этих фактов, где наша федерация пользуется уважением в мировой федерации, где наш чемпионат настолько силен, что иностранцы почитают за честь поиграть в нем, и такое участие сильно повышает ценность игрока, где любое место кроме первого считается неудачей и ЗМС за него не дают (в отличие от того, что триумфом считается выигрыш в четвертьфинале по пенальти после игры в матче "на отбой") , где, бывало, спортсмены играли за сборную бесплатно (не знаю, не испортилось ли это сейчас).
Одно из немногих приятных зрелищ в нашем профессиональном спорте.
seryj_wolk 22 сентября 2018 | 22:29
Видно рфикам свежего допинга подвезли!