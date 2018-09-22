В эти минуты в Милане начинается матч чемпионата мира по волейболу между командами Италии и России

Странная формула чемпионата мира предусматривает сразу три групповых этапа. Первый наша команда прошла с серьезными потерями, потерпев два поражения от сборных США и Сербии. Поскольку очки на втором этапе учитываются россияне оказались в отчаянном положении. В трех следующих встречах нам необходимо побеждать. Один соперник пройден. В пятницу со счетом 3:0 были разгромлены голландцы, которые до этого остановили Бразилию и Францию. Оптимизм внушил не только счет, но и качество игры нашей команды. Главный тренер Сергей Шляпников говорил после матча о психологической важности этого успеха. Сегодняшний соперник еще сильнее. Италия одержала шесть побед подряд. Лидерами, кстати, являются не этнические итальянцы – русский Иван Зайцев и кубинец Османи Хуанторена.

Встречу между сборными Италии и России можно будет посмотреть в записи на телеканале Матч ТВ в 1.45