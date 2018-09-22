//Компанию, обеспечивающую Wi-Fi в московском метро, заподозрили в сотрудничестве с Роскомнадзором//

По всей вероятности, сеть используют для того, чтобы обнаружить сервисы, позволяющие обходить блокировки мессенджера Telegram, — рассказал «Эху» IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

В компании «МаксимаТелеком», которая обеспечивает работу беспроводного интернета в столичном метрополитене, эту версию отвергли. Там заверили, что Роскомнадзор никогда не обращался с подобными просьбами, сообщает сайт Медиазона. Вместе с тем в «МаксимаТелеком» не исключили, что проверкой трафика может заниматься компания Мегафон.