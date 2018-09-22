Компанию, обеспечивающую Wi-Fi в московском метро, заподозрили в сотрудничестве с Роскомнадзором
По всей вероятности, сеть используют для того, чтобы обнаружить сервисы, позволяющие обходить блокировки мессенджера Telegram, — рассказал «Эху» IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.
В компании «МаксимаТелеком», которая обеспечивает работу беспроводного интернета в столичном метрополитене, эту версию отвергли. Там заверили, что Роскомнадзор никогда не обращался с подобными просьбами, сообщает сайт Медиазона. Вместе с тем в «МаксимаТелеком» не исключили, что проверкой трафика может заниматься компания Мегафон.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
meteor1908 22 сентября 2018 | 22:08
"Значит, сапоги хорошие, надо брать" (С)
y20160414 22 сентября 2018 | 22:17
meteor1908:
Запятая не на месте. «Программы хорошие надо брать, а не всякое дерьмо, навроде этого телеграфа»
grigol331 22 сентября 2018 | 22:50
y20160414: Программы хорошие надо брать, а не всякое дерьмо, навроде этого телеграфа
_____
Ага, дерьмо. Роскомнадзор весь в нем уже по уши, а заблокировать "дерьмовую" программу слабо.
y20160414 22 сентября 2018 | 22:56
grigol331:
Похоже, в РКН не такие придурки, как в ГРУ, своих шпионов не «палят». Зачем же резать курицу, несущую золотые яйца?
viktorova 22 сентября 2018 | 22:40
//Компанию, обеспечивающую Wi-Fi в московском метро, заподозрили в сотрудничестве с Роскомнадзором//
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.
С трудом представляю, что конкурс на обеспечение wi-fi в метро можно выйграть без «участия» роскомнадзора.
begly_ 22 сентября 2018 | 22:10
А Эхо не сотрудничает?, с московского метро половина пользователей коменты пишет.
multipulti 22 сентября 2018 | 22:23
begly_: все под колпаком
edun1952 22 сентября 2018 | 22:18
Опричина,охранка,ЧК,КГБ,ФСБ каратели народа во благо правителей...
fresh_breeze 22 сентября 2018 | 22:21
Так не пользуйтесь там вай-фаем, чего проще. И вообще нигде им не пользуйтесь, опасаясь, что это подстава РКН.
Вот же придурки... )))
erpetkur 22 сентября 2018 | 22:35
А что РКН это антинародная организация?
stanislav1975 22 сентября 2018 | 22:45
erpetkur: Ну, народ хочет пользоваться Телеграмом, а Роскомнадзор изо всех сил ему мешает. Так какая это организация?
grigol331 22 сентября 2018 | 22:52
erpetkur: А что[,] РКН [-] это антинародная организация?
grigol331 22 сентября 2018 | 22:55
erpetkur:
Народная, народная, как Кобзон.
andreyfilippov 22 сентября 2018 | 22:55
erpetkur: >А что РКН это антинародная организация?
А что, разве русофобская организация в Россие может быть "народной"?