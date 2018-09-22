Еще один высокопоставленный чиновник задержан в Дагестане
На этот раз речь идет о замруководителя администрации главы и правительства республики Исмаиле Эфендиеве.
Исмаил Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, в деле фигурирует тот же эпизод, по которому ранее был задержан теперь уже бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. В свою очередь источник РБК рассказал, что следователи подозревают чиновника в причастности к махинациям с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев.
А собеседник агентства «Дагестан» утверждает, что в материалах дела говорится о распоряжениях на ремонт частных автомобилей в гараже правительства республики за счет бюджетных средств. Сообщается, что после задержания его отвезли на допрос в региональное управление ФСБ, а в его доме и рабочем кабинете прошли обыски.
В начале года в Дагестане были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе временный глава правительства Абдусамад Гамидов, его заместители, мэр Махачкалы Муса Мусаев. Это связывали с курсом главы республики Владимира Васильева на «декриминализацию властных структур».
Комментарии3
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rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 22:21
На этот раз речь идет о замруководителя администрации главы и правительства республики Исмаиле Эфендиеве...
Дагестанским чиновникам, при поступлении на работу, нужно вживлять чипы для прослушки. Хотя, если там не будет казнокрадства, то Дагестан встанет, умрёт как административная территория. Да и у нас не лучше, если что-то делается, к примеру, закатываются ямы на дорогах или ремонтируются детские сады, то это только потому, что кто-то на этом получит откаты и взятки. Лиши чиновников откатов, то, и ямы, и школы с детскими садами, вообще никто не будет трогать.
nestor199 22 сентября 2018 | 23:03
rpmcmurphy: Вы думаете в бизнесе откатов нет?
Дагестанские чиновники? Да там берут все: и нянечки в детсадах, и санитары в моргах. Там и при советской власти так было, так было и при царях.
edun1952 22 сентября 2018 | 22:23
Садить надо главаря.