В Москве, Петербурге и Воронеже сегодня задерживали активистов, выступающих против пенсионной реформы
В столице в отделение полиции отправили, по меньшей мере, шесть человек, которые шли по Арбату, скандируя: «бессрочный протест!», рассказал «Эху» гражданский активист Марк Гальперин.
Кроме того, в районе станции метро Арбатская были задержаны сборщики подписей против пенсионной реформы – представители движения «Суть времени».
В Петербурге задержали семь участников одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. Как сообщает сайт «Медиазона», людей с плакатами, которые стояли на удалении друг дот друга, забрали в отдел полиции с Невского проспекта. В Воронеже полицейские увезли в отделение активиста – участника акции в местном гайд-парке. Ему сказали, что у полиции, появились претензии, связанные с его пикетом против пенсионной реформы, проведённым неделю назад, сообщает проект ОВД-Инфо. Отметим, сегодня в разных городах, в том числе в Москве, Петербурге, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске, прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили КПРФ, движение Левый фронт, профсоюзы и другие объединения. Самой многочисленной стала акция в столице. По оценкам нашего корреспондента, в ней участвовали около 10 тысяч человек. В полиции говорят, что на проспект Сахарова вышли около трех тысяч.
Комментарии33
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begly_ 22 сентября 2018 | 22:06
Нет бы митинговать за открытие новых рабочих мест., так нет же - им давай побыстрей на пенсию.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 22:09
В столице в отделение полиции отправили, по меньшей мере, шесть человек, которые шли по Арбату, скандируя: «бессрочный протест!», рассказал Марк Гальперин...
А этот урод Марк Гальперин на любой хипеш подпишется, за исключением того чтобы скупаться-помяться или вещи постирать. На это он ни за что на свете не согласится, хочешь режь его.
begly_ 22 сентября 2018 | 22:13
rpmcmurphy:
А что же они жрать будут на "бессрочном протесте"?, опять с моего кармана Госдеп им будет печеньки посылать.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 22:26
begly_:
Денежные потоки из США и стран НАТО текут рекой. Если исходить из формулы О. Генри - "Трест может лопнуть только изнутри", разрушить Россию могут только такие вот "марки гальперины", как это уже было в 1917 и 1991 годах.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:44
rpmcmurphy: Да ты чё-о-о?!
То есть, ты живёшь в дважды разрушенной России? Или кто-то подремонтировал, что ли?
Небось, ИВС и ВВП? ;-)
Это ты просто проживаешь в своей виртуальной реальности. С врагами, с которыми надо бороться, с бабами Ягами, Змеями Горынычами и ветряными мельницами.
Тяжело, небось? Вижу, у тебя кукушка совсем уже из гнезда улетела.
nestor199 22 сентября 2018 | 22:26
rpmcmurphy: А в Волгограде никому ласты не вязали: коммунисты спокойно провели свою акцию. Было несколько попыток провокаций со стороны навальнят, но бабки их мигом пресекли.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 22:30
nestor199:
У коммунистов и сторонников А.Навального разные цели.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:38
rpmcmurphy: Конечно разные! :-)
Говорим КПРФ - подразумеваем ЕдРо (ПЖиВ).
А цель одна - весь протестный пар выпустить в свисток.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:34
nestor199: Ну и? Допустим, спокойно провели? Цель была именно в этом? Ключевое слово - "спокойно"?
Что дальше-то?
begly_ 22 сентября 2018 | 22:45
polikarpich:
Поликарпыч, а я тут с Патриком согласен без всяких подъё..., сомнительно что в России будет мирная революция, а кровавая, так нахрена она кому нужна.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:57
begly_: Согласен, мирной не будет. ЭТИ просто так не уйдут, для них это смерти подобно.
Значит, другой альтернативы нет.
nestor199 22 сентября 2018 | 22:48
polikarpich: Цель была провести акцию протеста без эксцессов, без перекрытия магистрали, без задержаний участников акции.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:55
nestor199: Так что она дала, эта акция? Ну посмотрели, подсчитали. Касательно пенсионной реформы это как-то на власть повлияет?
nestor199 22 сентября 2018 | 22:57
polikarpich: Никак не повлияет - власть решения приняла.
В Европе на улицу выходят миллионы, но власть, под давлением уличных протестов, своих решений не меняет.
serge_moro 22 сентября 2018 | 22:48
nestor199: Коротышка отбирает пенсии потому что ему нужны дополнительные деньги для войны в Сирии,чтобы сбивать российскими С-200 российские самолеты ИЛ-20 и искать в звездном небе мифических евреев,которые спрятались под звездами и подставили весь дебилизм путинкого режима
segserg 22 сентября 2018 | 22:19
begly_: Те, кто их ластал, в 45 пойдут..
nestor199 22 сентября 2018 | 22:22
segserg: Почему в сорок пять?
segserg 22 сентября 2018 | 22:24
nestor199: А во сколько военные и силовики идут на пенсию?
nestor199 22 сентября 2018 | 22:36
segserg: Я вышел в запас, когда мне не было и сорока лет. Выслуга лет была, но не было перспектив - самый разгул дерьмократии.
Двадцать лет выслуги и имеешь право на пенсию. Двадцать лет выслуги не всегда совпадают с календарными, есть места службы, где день идет за полтора, есть условия где день идет за три.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:47
nestor199: И ты теперь хочешь, чтобы я вышел на пенсию в 65 лет и все эти года обеспечивал пенсию тебе?
nestor199 22 сентября 2018 | 22:54
polikarpich: Мне пенсию платит МО РФ. А бюджет РФ формируется за счет обязательных платежей Газпрома, Роснефти .......... понял........... придурок.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:59
nestor199: От придурка слысу! :-)
Ну, трудяга, говоришь, с Волжского? Ничего, может, встретимся. Там и за "придурка" поговорим.
begly_ 22 сентября 2018 | 22:35
segserg:
Так кто же мешает стать ластовязом тем, кто хочет в 45? Те кто не хотят работать до 65 ти, они и в 30 не работают.
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:52
begly_: А западло это.
И я вот в 30 работал. И сейчас тоже работаю. Но хочу на пенсию не в 65, а в 60. Как объяснишь это явление?
begly_ 22 сентября 2018 | 23:00
polikarpich:
Легко., явление то нормальное. Ты думаешь мне не хотелось бы в 65?, да я себя уже когда то и настроил на это.., а тут бамс, и в 67! Это сегодня в 67, а во сколько будет если доживу до этого времени даже Трамп не знает., мне 56.
stopkran1969 22 сентября 2018 | 22:08
Хана Воронежу
palm_coast 22 сентября 2018 | 22:22
Пропала Данка1 и сразу не стало той проститутки, что с тремя сердечками в обтянутых "лосинах" народ тут совращала.
stopkran1969 22 сентября 2018 | 22:45
palm_coast: совпадение - у бабуси приступ, а золотов таки дождался милого
begly_ 22 сентября 2018 | 22:48
palm_coast:
Да не, это просто совпадение. Я верю в совпадения!
anemon 22 сентября 2018 | 22:22
Шикарный марш "бессрочников", удачи ребятам! А мусора- позор России.
abuvgrobu 22 сентября 2018 | 22:32
А всей этой шушере всё равно за что протестовать: хоть против пенсионной реформы, хоть за каких-нибудь сидельцев с зон, лишь бы их забирали и копилось досье для отбытия за рубеж по мотивам политических гонений. Ради этого всё это и делается..
aallttoo 22 сентября 2018 | 22:44
abuvgrobu: Это типа пригожинские одиннадцатирублевые обиделись? Что их зарубеж никак не возьмут, так и придется до гробовой доски мтать говно на эхе по 11-80 деревянных за фонтан
polikarpich 22 сентября 2018 | 22:50
abuvgrobu: Ответишь за свой гнилой базар, раз уж "за зону" речь зашла?