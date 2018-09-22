В Москве, Петербурге и Воронеже сегодня задерживали активистов, выступающих против пенсионной реформы

В столице в отделение полиции отправили, по меньшей мере, шесть человек, которые шли по Арбату, скандируя: «бессрочный протест!», рассказал «Эху» гражданский активист Марк Гальперин.

Кроме того, в районе станции метро Арбатская были задержаны сборщики подписей против пенсионной реформы – представители движения «Суть времени».

В Петербурге задержали семь участников одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. Как сообщает сайт «Медиазона», людей с плакатами, которые стояли на удалении друг дот друга, забрали в отдел полиции с Невского проспекта. В Воронеже полицейские увезли в отделение активиста – участника акции в местном гайд-парке. Ему сказали, что у полиции, появились претензии, связанные с его пикетом против пенсионной реформы, проведённым неделю назад, сообщает проект ОВД-Инфо. Отметим, сегодня в разных городах, в том числе в Москве, Петербурге, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске, прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили КПРФ, движение Левый фронт, профсоюзы и другие объединения. Самой многочисленной стала акция в столице. По оценкам нашего корреспондента, в ней участвовали около 10 тысяч человек. В полиции говорят, что на проспект Сахарова вышли около трех тысяч.