В Абакане задержан один из лидеров «Левого фронта», осужденный по болотному делу Леонид Развозжаев

Он приехал в Хакасию, чтобы поддержать кандидата от КПРФ на выборах главы региона, сообщает сайт Медиазона. На Развозжаева составили протокол о несоблюдении обязанностей при административном надзоре. В 2014-ом году Развозжаева приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на «Болотной» площади.. В прошлом году активист вышел на свободу, ему запретили посещать массовые акции и на два года поместили под надзор правоохранительных органов.