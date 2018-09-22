В Абакане задержан один из лидеров «Левого фронта», осужденный по болотному делу Леонид Развозжаев
Он приехал в Хакасию, чтобы поддержать кандидата от КПРФ на выборах главы региона, сообщает сайт Медиазона. На Развозжаева составили протокол о несоблюдении обязанностей при административном надзоре. В 2014-ом году Развозжаева приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на «Болотной» площади.. В прошлом году активист вышел на свободу, ему запретили посещать массовые акции и на два года поместили под надзор правоохранительных органов.
Комментарии1
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romashka__ 22 сентября 2018 | 21:12
Тирания.
Отпустите парня, бесстыдники!