Стали известны имена еще нескольких предполагаемых российских разведчиков

Номера их загранпаспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Это выяснило издание «Фонтанка». Все предполагаемые разведчики зарегистрированы по одному адресу, — рассказал «Эху» автор расследования Александр Ермаков.

В расследовании «Фонтанки» говорится, что вероятно чуть раньше Боширова получил загранпаспорт человек по фамилии Андреев. 2 года назад он летал в Белград – как раз в тот период, когда в Черногории произошла попытка государственного переворота, в которой обвинили Россию. Вместе с Андреевым в Сербию летал человек по фамилии Потемкин. При покупке земельного участка в Подмосковье он указывал местом работы «военную разведку», а при покупке автомобиля в качестве места жительства написал тот же адрес, что и другие фигуранты расследования Фонтанки – Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.