Стали известны имена еще нескольких предполагаемых российских разведчиков
Номера их загранпаспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Это выяснило издание «Фонтанка». Все предполагаемые разведчики зарегистрированы по одному адресу, — рассказал «Эху» автор расследования Александр Ермаков.
В расследовании «Фонтанки» говорится, что вероятно чуть раньше Боширова получил загранпаспорт человек по фамилии Андреев. 2 года назад он летал в Белград – как раз в тот период, когда в Черногории произошла попытка государственного переворота, в которой обвинили Россию. Вместе с Андреевым в Сербию летал человек по фамилии Потемкин. При покупке земельного участка в Подмосковье он указывал местом работы «военную разведку», а при покупке автомобиля в качестве места жительства написал тот же адрес, что и другие фигуранты расследования Фонтанки – Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.
Комментарии25
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sg101 22 сентября 2018 | 21:03
А точно в загранпаспортах прописка указывается? )))))))))))
Ой, пиздец, тупые "расследователи"...Собственно как и их читатели на Эхе..
zloy74 22 сентября 2018 | 21:05
sg101: А где написано, что адрес указан в паспорте?
viktorova 22 сентября 2018 | 21:17
zloy74: этот дебил даже передернуть толком не может...
gordy 22 сентября 2018 | 21:19
И что ведь хуже всего: обменять их уже не на кого?
shicotus_live 22 сентября 2018 | 21:22
Читаю эти "расследования" и чего то ржу. Вот клваны)))
djuga 22 сентября 2018 | 21:26
zloy74: А где написано, что адрес указан в паспорте?
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Они на такие мелочи не реагируют. Таким нужны гербовая печать и личная подпись Путина на приказе об отравлении и видеозапись этого. Но это их проблемы - пригожинские думать не умеют и не хотят этому учиться.
А меня беспокоит другое: недавно был подписан закон о засекречивании массы материалов и о запрете их широкой публикации. Как бы эти роющие и копающие ребятки не попали бы под уголовную статью о незаконном разглашении сведений, составляющих государственную тайну. А они молодцы, что уж тут говорить - копают знатно.
ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 21:36
zloy74: viktorova: Похоже, Бонифаций сегодня с боярышником передозировал.
goshan31 22 сентября 2018 | 21:10
sg101: не надо домыслов, любезный!.., да, и.., спокойнее.
snikkersnepper 22 сентября 2018 | 21:18
sg101:
Да ладно. Вам же русским языком сказали: "В расследовании «Фонтанки» говорится". В нем, действительно, это говорится. Как и многое другое. С какого бодуна это "говорится" должно иметь хоть какое-то отношение к реальности - непонятно. Ибо НИ ЕДИНОГО подтверждения этих слов в материале Фонтанки нет в принципе. Вообще. Никакого. Ни разу. Нифига...
ac_dc 22 сентября 2018 | 21:35
snikkersnepper: говорится...
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Не устраивает "говорится" ( чего к слову придрался?) пусть будет "написано".
Написано пером - не вырубишь топором тыкскыть.
Ты чего тужишься - ежели само ГРУ молчит в тряпочку и никак объяснять эти совпадения не жалает?
Скромные? совершенно секретные?, или просто устали лепить горбатого?
Они молчат, а ты молотишь, потому что (нрзб) - не мешки ворочать
sab171 22 сентября 2018 | 21:36
snikkersnepper: ну т.е. как ты здесь что-то накрапал а там хоть верьте хоть подотритесь, только у "Фонтанки" репутация не "60 минут" как у тебя.
sagen 22 сентября 2018 | 21:20
sg101: Не умничай, дятел. Прописку укажешь в документах, когда будешь получать паспорт. А речь идет о документах, а не о самих паспортах. Их у них по несколько штук. Этот служебный, а есть и для семейной жизни, для поездок на отдых, как у всех.
equus 22 сентября 2018 | 21:06
Глобализация, мля...
И куда бедному штирлицу податься..?
cite 22 сентября 2018 | 21:11
Посыпалась конторка...
beregov_net 22 сентября 2018 | 21:13
ГРУ опередило Росгвардию и оставило далеко позади Роскосмос и теперь лидирует в соревнованиях по дебилизму
cite 22 сентября 2018 | 21:25
beregov_net: Ничего, последние двое еще отыграются, да и министерство обороны нельзя списывать со счетов, нас ждет интересный турнир!))
stopkran1969 22 сентября 2018 | 21:15
Ну, Семеныч, ну пророк - все равно поймают, за рога и в стойло
rabin_tagor 22 сентября 2018 | 21:17
stopkran1969: Это не Семеныч, это - Вадимыч.
stopkran1969 22 сентября 2018 | 21:23
rabin_tagor: сорри, был не прав, Макаревич это, точно
xuato 22 сентября 2018 | 21:16
Целая кодла, ФСБешный расплодник.
sam2018 22 сентября 2018 | 21:25
Ну дебилы все западные контразведки !
Всех выезжающих на спецзадания грушников фотанка разоблачила за пару дней !
alef18 22 сентября 2018 | 21:27
При покупке земельного участка в Подмосковье он указывал местом работы «военную разведку»//
А должность - "старший шпион"
marika919 22 сентября 2018 | 21:28
"Он указывал место работы- военная разведка" . ЛОЛ.
nestor199 22 сентября 2018 | 21:31
Указал местом работы военную разведку?
Разведчики живут в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны?
lager23 22 сентября 2018 | 21:34
Хорошевское шоссе, 76 Б
/////////
Достаточно найти ближайший пивной бар где кучкуются после службы грушники, чтобы в течении пары месяцев собрать с посуды отпечатки пальцев большинства "пропагандистов ЗОЖ и толкателей бадов", а установив скрытые микрофоны к 5 ноября (День военного разведчика) услышать всё что происходит внутри этой непутёвой конторы, включая гомоинтриги!