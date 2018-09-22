В Киеве приступили к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата
Министерство культуры Украины сформировало для оценки специальные комиссии. Так утверждают в Московском патриархате. Там возмущены тем, что в Киеве приступили к этим действиям не дожидаясь окончательного решения о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, сообщает агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что беспокойство связано, прежде всего, с заявлениями главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, который неоднократно говорил о претензиях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
Комментарии41
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eniro 22 сентября 2018 | 21:05
Филарет троллит не па деццки! )))
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:13
eniro:
Прям 20е годы, списки, комиссии, "вот взять всё и поделить"
Шариковы и швондеры не меняются - дебилы, мля (с)
edyunia 22 сентября 2018 | 21:16
alexsokoll: \\вот взять всё и поделить\\
Ты ошибаешься, - просто взять.
shicotus_live 22 сентября 2018 | 21:19
Да кто бы сомневался? Какол да чтобы не скоммунищдил? Так не бывает)))
gordy 22 сентября 2018 | 21:21
"...в Киеве приступили к этим действиям не дожидаясь окончательного решения о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, ..."
... чтобы Кирилл не уволок?
parasuk_ 22 сентября 2018 | 21:23
edyunia: Так ведь еще предки т.н. украинцев говорили: нам татарам лишь бы даром
edyunia 22 сентября 2018 | 21:30
parasuk_: \\нам татарам лишь бы даром\\
За своё ещё и платить?
parasuk_ 22 сентября 2018 | 21:34
edyunia: Своего там ничего нет. Даже свой майдан у тюрок подсмотрели. Правда в среднеазиатских демократиях он ишак майдан называется, а не майдан незалежности :)
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 21:16
eniro: Молодец Параша, разделил страну по национально-языковому признаку, а теперь еще и по религиозному. Эй, Донбасс и Крым, вы же всю жизнь мечтали, чтобы вам запретили говорить по-русски и молиться в ваших церквях?
osj99 22 сентября 2018 | 21:24
eniro: чую, крестовый поход на за горами. Святыни вызволить от басурман. А чё, народ поддержит - как пить дать. Как всегдя - за святую русь.
stopkran1969 22 сентября 2018 | 21:28
osj99: святость малость бумагами не доказана - по бумагам РПЦ раскольники и еритики ряженые
a_111111 22 сентября 2018 | 21:33
eniro: Филарет пару месяцев был главой РПЦ...опытный чекист
beregov_net 22 сентября 2018 | 21:06
Эво как , Киев претендует на Киево - Печерскую лавру , это как Москва претендует на Кремль )
i_c_e 22 сентября 2018 | 21:07
А что тянуть? Обратного хода не — сами же, не «дожидаясь», «дипломатические отношения» прервали.
isnowanaarene 22 сентября 2018 | 21:08
Бабло никогда не победит зло. Вы там делИтесь, чё нам то.
dmitry35 22 сентября 2018 | 21:08
Если Украина так ломится на Запад, зачем ей эта тяжба с православием и разделением церквей? На Западе другие ориентиры и ценности.
piterjanis 22 сентября 2018 | 21:12
dmitry35: а гроши и гешефт? эти не упустят
kryimzdick 22 сентября 2018 | 21:14
piterjanis: В Москве единственную украинскую библиотеку разорили и директоршу посадили.
piterjanis 22 сентября 2018 | 21:19
kryimzdick: и? и вам надо отобрать у РПЦ имущество?
serhio_25__ 22 сентября 2018 | 21:22
kryimzdick: ""В Москве единственную украинскую библиотеку разорили"" - хорош врать, бандеровец. Из библиотеки только изъяли книжки, где героизировали убийц мирных жителей Донбасса. Директору за распространение экстремистской литературы дали УСЛОВНЫЙ срок.
parasuk_ 22 сентября 2018 | 21:31
kryimzdick: На всю Москву не смогли набрать одного украинского класса. Выбравшись с порашкиной орды пересичный окраинец сразу становится русским
nestor199 22 сентября 2018 | 21:35
kryimzdick: А какое отношение Украина имеет к украинской библиотеке в Москве.
zztop1960 22 сентября 2018 | 21:19
piterjanis: Патриарх Филарет рассказывает, что Вселенский патриарх намерен созвать собор для объединения трех украинских церквей - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но этому будет предшествовать два решения - о недействительности анафемы против патриарха Филарета и предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
dmitry35 22 сентября 2018 | 21:28
piterjanis: Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.
edyunia 22 сентября 2018 | 21:14
dmitry35: \\На Западе другие ориентиры и ценности.\\
Поподробнее пожалуйста. Но, сдаётся мне, ты таки ни разу не покидал свой Обдрыщенск.
dmitry35 22 сентября 2018 | 21:21
edyunia: Дети мои, чтобы познать мир, мне не надо покидать Обдрыщенск. Интеллект, созерцание, богатый внутренний мир позволяет мне охватить всё богатство мири и в Обдрыщеске и в Худобердыеве. Аминь.
edyunia 22 сентября 2018 | 21:27
dmitry35: \\чтобы познать мир, мне не надо покидать Обдрыщенск.\\
Чего употребляешь? Скорее всего синька под кисель из соловья или я не прав?
isnowanaarene 22 сентября 2018 | 21:32
dmitry35: Ой!
isnowanaarene 22 сентября 2018 | 21:14
dmitry35: Украина ломится от России, всё остальное вторично.
sagen 22 сентября 2018 | 21:28
dmitry35: На Западе церковь отделена от государства по настоящему. И в Украине это будет, уверен. Со временем. Один лютеранский пастор меня надавно сильно удивил. Он сказал буквально следующее - если бы я выбирал себе религию, выбрал бы Иудаизм.
stopkran1969 22 сентября 2018 | 21:35
dmitry35: а кто сказал что Украине нужна тяжба с православие? Они ломятся в эрэфии храмы под шумок отбирать, пока РПЦ томос ищет? Так по документам кирилке и подельники ряженые и к православию отношения не имеют
xuato 22 сентября 2018 | 21:09
Религиозный вакуум. Две церкви и две без томоса. Можно немножко и погрешить судить то некому.
zztop1960 22 сентября 2018 | 21:25
xuato: Две церкви и две без томоса. ????? Это временно . скоро УПЦ будет с томосом , а РПЦ без томоса
stopkran1969 22 сентября 2018 | 21:12
Не почитать кирилке гундосому на лаврах - голым и босым на суд явится
meteor1908 22 сентября 2018 | 21:15
"Не собирайте себе сокровищ на земле..." (Мф.6:19)
marika919 22 сентября 2018 | 21:24
meteor1908: это попы не для себя придумали, а для паствы. Чтоб деньги им несли, а не для себя собирали.
piterrr 22 сентября 2018 | 21:21
А гэбистскому холую гяндяеву можно продолжать благословлять захват чужих территорий, воровство, убийства людей и рвать волосы на своём поповском анусе..
riots 22 сентября 2018 | 21:21
Ну, раз Московский патриархат утверждает....
Кстати, хорошая идея. :)
pravdatut 22 сентября 2018 | 21:23
Необходимо срочно делать опись и сторожей ставить. Знаем мы воров московских.
parasuk_ 22 сентября 2018 | 21:29
pravdatut: вороватые хохлы все равно разворуют и поломают все, что попадется в их кривые лапы. Как разворовали и поломали имущество своего беглого хохолбаши
zibex 22 сентября 2018 | 21:33
Напомним, несколько дней назад в интервью для издания Cerkvarium архиепископ Тельмисский Иов (Геча), отвечая на вопрос об усилении патриарха Варфоломея в Украине и сопротивлении, которое оказывает РПЦ МП, подчеркнул, что РПЦ не имеет права предоставлять автокефалию ни украинской, ни любой другой церкви, поскольку это прерогатива Константинопольского патриархата, как первого среди православных центров в мире. Архиепископ обратил внимание на то, что сама Российская церковь подтверждений своего статуса не имеет:
"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии", - отметил он.