В Киеве приступили к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата

Министерство культуры Украины сформировало для оценки специальные комиссии. Так утверждают в Московском патриархате. Там возмущены тем, что в Киеве приступили к этим действиям не дожидаясь окончательного решения о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, сообщает агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что беспокойство связано, прежде всего, с заявлениями главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, который неоднократно говорил о претензиях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.