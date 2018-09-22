Wi-Fi в московском метро, как утверждают эксперты, используют для поиска сервисов обхода блокировки Telegram
Об этом пишет сайт Медиазона, он приводит в частности, слова IT-консультанта Фонда борьбы с коррупцией Владислава Здольникова. По его данным, после того как пользователь мессенджера подключается к Телеграму через прокси-сервис во время использования Wi-Fi в метро, IP-адрес этого сервиса блокируется Роскомнадзором. В компании, которая обеспечивает работу беспроводного интернета в столичном метрополитене, заверили, что это не так и Роскомнадзор никогда не обращался с такой просьбой. Там предположили, что проверкой трафика может заниматься компания Мегафон.
Комментарии5
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pipan 22 сентября 2018 | 20:41
Шедеврально ! У кого остались сомнения что в ФБК работают альтернативно одаренные наркоманы !? )))
mews Михаил Степанцов 22 сентября 2018 | 20:46
pipan, а можно поинтересоваться, не обсуждая, соответствует ли действительности версия Здольникова, что же такого "альтернативно одаренного" в этой самой версии?
roman_pekhov 22 сентября 2018 | 21:28
mews: Далось вам разговаривать с этим созданием, да ещё и разговаривать вежливо.
В Вашем профиле указано имя и род занятий. А у существа, именуемого "plpan", там буквы, расположенные на клавиатуре подряд.
Человеку не стоит разговаривать с гоблинами, я считаю.
vladimir1967 22 сентября 2018 | 21:19
Поэтому предлагаю закрыть метро.
y20160414 22 сентября 2018 | 21:34
«после того как пользователь мессенджера подключается к Телеграму через прокси-сервис»
А как злобные чекисты могут узнать, к чему именно подключились пользователи прокси-сервиса? Технически это каким образом становится возможно, если не секрет?