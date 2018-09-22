Wi-Fi в московском метро, как утверждают эксперты, используют для поиска сервисов обхода блокировки Telegram

Об этом пишет сайт Медиазона, он приводит в частности, слова IT-консультанта Фонда борьбы с коррупцией Владислава Здольникова. По его данным, после того как пользователь мессенджера подключается к Телеграму через прокси-сервис во время использования Wi-Fi в метро, IP-адрес этого сервиса блокируется Роскомнадзором. В компании, которая обеспечивает работу беспроводного интернета в столичном метрополитене, заверили, что это не так и Роскомнадзор никогда не обращался с такой просьбой. Там предположили, что проверкой трафика может заниматься компания Мегафон.