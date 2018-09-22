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20:34, 22 сентября 2018

Два корабля ВМС Украины, как утверждают в ФСБ, вошли в исключительную экономическую зону России

Сейчас их сопровождает береговая охрана, передаёт агентство ТАСС. В федеральной службе уточнили, что речь идёт о корабле «Донбасс» и буксире «Корец» — они находятся недалеко от берегов Крыма.

Комментарии

31

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ura_123 22 сентября 2018 | 20:40

Исключительная зона россии))))

pipan 22 сентября 2018 | 20:44

ura_123: Это ж сколько говна в своих штанах ( которое им естественно Путин насрал ) привезут укроматрасня на неньку !? ))))

zztop1960 22 сентября 2018 | 20:47

pipan: Они заходили на свою территорию , ибо Крым украинский , спросите в ООН

alexsokoll 22 сентября 2018 | 20:54

Катер салососучий "гетьман сильнобздячий" ???

:)))))
Сало
Сало уронили!

Недостраны балтии в знак солидарности подняли в воздух военно воздушный змей и вывели в море военно морской плот.

:)))))

mustang 22 сентября 2018 | 21:07

alexsokoll: при родах уронили головой в пол!!!

bob19 22 сентября 2018 | 21:25

alexsokoll: больной ты на всю башку тупую.

gs1112 22 сентября 2018 | 21:36

alexsokoll: Итоги недели: братья сирийцы завалили Ил-20, еще один ас угробил новейший МИГ-31, два имбицила доказывали всему миру как низко пало ГРУ. Один повод ватникам душу порадовать - вслед украинским кораблям дули тыкать. Дебилы б...

pipan 22 сентября 2018 | 20:55

zztop1960: ООН уже давно возглавила колонну идущих нахер ! А вот ствол пушки нацеленный на командирскую рубку хохлокорыта , это уже серьезно ! Ну а если Крым хохлятский ,что делают украинские пограничники Между Украиной и Крымом существуют три пропускных пункта - два в Каланчакском районе (в направление Херсона и Новой Каховки) и один в Геническом районе (в направление Мелитополя) ?

krek63 22 сентября 2018 | 20:57

zztop1960: потопить скотов

gordy 22 сентября 2018 | 21:25

"Сейчас их сопровождает береговая охрана,..."

Как кавалер сопровождает даму?

vilingrad 22 сентября 2018 | 20:53

pipan: abuvgrobu: sg101: эти корыта пойдут ко дну"
Вдохновляешься подвигами российского флота, дурошлеп? Подводная авиация, там же город Курск, и так далее:)

ivar1964 22 сентября 2018 | 20:57

vilingrad: Забавно! Им смешно! У них же есть Гроза морей "Адмирал Кузнецов". Куда украинским кораблям до него ....

alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:05

ivar1964:

Да куды там лапотникам до голозадых шароварников.

Салососучий катер "гетьман сильнобздячий" - угроза всему миру.
:)))))))

Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!

Ооо
Вже ше ни вмееерлаа...
Чи вмерла укроооина....

Такое акустическое оружие распугивает всё живое.
:)))

neyexo 22 сентября 2018 | 21:35

ura_123: это определение по международному морскому праву
мы же все строго по закону

stopkran1969 22 сентября 2018 | 20:44

Че, отбуксируют Крым к Турции, нормально

podwodnik 22 сентября 2018 | 20:45

"... они находятся недалеко от берегов Крыма ...".

Не только Украина, но и Генеральная Ассамблея ООН не считают эти воды исключительной экономической зоной России. Нарушением это не признают даже Белоруссия с Казахстаном. Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, ну и возможно Сирия в лице Башара Асада, вот и вся наша международная поддержка.

nestor199 22 сентября 2018 | 20:55

podwodnik: А кто сказал, что это нарушение? Государственную границу РФ они ведь не нарушили. А нарушат? Мнением международной общественности наши погранцы руководствоваться не будут.

sg101 22 сентября 2018 | 20:56

podwodnik:
Я не знаю как так в ООН, но Украина сносит все памятники коммунитического прошлого, вот и Крым снесла заодно.. Тем более договор более не действует..

sg101 22 сентября 2018 | 20:45

Надо же кому то следить, чтобы оказать помощь если эти корыта пойдут ко дну ..
И не корабль, а корабль управления Донбасс Правда непонятно управления чем ))) Ну или потопить самим, если эти уебища заплывут уже не в экономические, а в территориальные воды России..

eniro 22 сентября 2018 | 20:56

sg101:Ты забыл протарабанить мантру :"Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста" .

abuvgrobu 22 сентября 2018 | 20:46

Какую-то провокацию замутили возможно - пеце нужно позарез, не может же он явится в ООН с пустыми руками

gregor 22 сентября 2018 | 20:49

Два корабля ВМС Украины, как утверждают в ФСБ, вошли в исключительную экономическую зону России
-----------------------------------------------------------------------------------------------
И восток Украины исключительная экономическая зона России ?
И Абхазия ?
А Воронеж ?

alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:08

gregor:

ВСЯ Украина часть России, временно оккупированная бандеровскими фашиками.

kryimzdick 22 сентября 2018 | 21:17

alexsokoll: Даже Даунбасс не часть России

ura_123 22 сентября 2018 | 21:20

kryimzdick: Только если по психиатрическому диагнозу)))

alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:21

kryimzdick:

Инфа 100% ?
Соседи по брайтонской помойке расскащали или санитары?

Шиз майданутый, твои бредовые лощунги реально доставляют.
:))))

Жги ещё

Иди, поскачи.
Кастрюлю не забудь, а то Путин облучит лучами кгб.

Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!

:))))))

kryimzdick 22 сентября 2018 | 21:34

alexsokoll: Они голосовали на референдуме ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ к России как КРЫМ. А им хреном по морде провели.

(комментарий скрыт)

xuato 22 сентября 2018 | 21:12

И шо на абордаж пойдут путинские оккупанты, дык гора трупов и война. .

alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:27

xuato: шо на абордаж пойдут путинские оккупанты, дык гора трупов и война. .
----

И тут же бандеры капитулируют, чтоб москали их кормили ?

Хитрый план порося выдал?

:))))))

pravdatut 22 сентября 2018 | 21:18

Московия оккупировала 104 народа и пытается ассимилировать их. Свободу народам империи !!!!!

alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:30

pravdatut:

Сало
Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!

:))))))

Шиз майданутый, не 104, а 195 национальностей живут в России, а оккупировали бандеровские фашики часть России - Украину.

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