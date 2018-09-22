Два корабля ВМС Украины, как утверждают в ФСБ, вошли в исключительную экономическую зону России
Сейчас их сопровождает береговая охрана, передаёт агентство ТАСС. В федеральной службе уточнили, что речь идёт о корабле «Донбасс» и буксире «Корец» — они находятся недалеко от берегов Крыма.
Комментарии31
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ura_123 22 сентября 2018 | 20:40
Исключительная зона россии))))
pipan 22 сентября 2018 | 20:44
ura_123: Это ж сколько говна в своих штанах ( которое им естественно Путин насрал ) привезут укроматрасня на неньку !? ))))
zztop1960 22 сентября 2018 | 20:47
pipan: Они заходили на свою территорию , ибо Крым украинский , спросите в ООН
alexsokoll 22 сентября 2018 | 20:54
Катер салососучий "гетьман сильнобздячий" ???
:)))))
Сало
Сало уронили!
Недостраны балтии в знак солидарности подняли в воздух военно воздушный змей и вывели в море военно морской плот.
:)))))
mustang 22 сентября 2018 | 21:07
alexsokoll: при родах уронили головой в пол!!!
bob19 22 сентября 2018 | 21:25
alexsokoll: больной ты на всю башку тупую.
gs1112 22 сентября 2018 | 21:36
alexsokoll: Итоги недели: братья сирийцы завалили Ил-20, еще один ас угробил новейший МИГ-31, два имбицила доказывали всему миру как низко пало ГРУ. Один повод ватникам душу порадовать - вслед украинским кораблям дули тыкать. Дебилы б...
pipan 22 сентября 2018 | 20:55
zztop1960: ООН уже давно возглавила колонну идущих нахер ! А вот ствол пушки нацеленный на командирскую рубку хохлокорыта , это уже серьезно ! Ну а если Крым хохлятский ,что делают украинские пограничники Между Украиной и Крымом существуют три пропускных пункта - два в Каланчакском районе (в направление Херсона и Новой Каховки) и один в Геническом районе (в направление Мелитополя) ?
krek63 22 сентября 2018 | 20:57
zztop1960: потопить скотов
gordy 22 сентября 2018 | 21:25
"Сейчас их сопровождает береговая охрана,..."
Как кавалер сопровождает даму?
vilingrad 22 сентября 2018 | 20:53
pipan: abuvgrobu: sg101: эти корыта пойдут ко дну"
Вдохновляешься подвигами российского флота, дурошлеп? Подводная авиация, там же город Курск, и так далее:)
ivar1964 22 сентября 2018 | 20:57
vilingrad: Забавно! Им смешно! У них же есть Гроза морей "Адмирал Кузнецов". Куда украинским кораблям до него ....
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:05
ivar1964:
Да куды там лапотникам до голозадых шароварников.
Салососучий катер "гетьман сильнобздячий" - угроза всему миру.
:)))))))
Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!
Ооо
Вже ше ни вмееерлаа...
Чи вмерла укроооина....
Такое акустическое оружие распугивает всё живое.
:)))
neyexo 22 сентября 2018 | 21:35
ura_123: это определение по международному морскому праву
мы же все строго по закону
stopkran1969 22 сентября 2018 | 20:44
Че, отбуксируют Крым к Турции, нормально
podwodnik 22 сентября 2018 | 20:45
"... они находятся недалеко от берегов Крыма ...".
Не только Украина, но и Генеральная Ассамблея ООН не считают эти воды исключительной экономической зоной России. Нарушением это не признают даже Белоруссия с Казахстаном. Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, ну и возможно Сирия в лице Башара Асада, вот и вся наша международная поддержка.
nestor199 22 сентября 2018 | 20:55
podwodnik: А кто сказал, что это нарушение? Государственную границу РФ они ведь не нарушили. А нарушат? Мнением международной общественности наши погранцы руководствоваться не будут.
sg101 22 сентября 2018 | 20:56
podwodnik:
Я не знаю как так в ООН, но Украина сносит все памятники коммунитического прошлого, вот и Крым снесла заодно.. Тем более договор более не действует..
sg101 22 сентября 2018 | 20:45
Надо же кому то следить, чтобы оказать помощь если эти корыта пойдут ко дну ..
И не корабль, а корабль управления Донбасс Правда непонятно управления чем ))) Ну или потопить самим, если эти уебища заплывут уже не в экономические, а в территориальные воды России..
eniro 22 сентября 2018 | 20:56
sg101:Ты забыл протарабанить мантру :"Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста" .
abuvgrobu 22 сентября 2018 | 20:46
Какую-то провокацию замутили возможно - пеце нужно позарез, не может же он явится в ООН с пустыми руками
gregor 22 сентября 2018 | 20:49
Два корабля ВМС Украины, как утверждают в ФСБ, вошли в исключительную экономическую зону России
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И восток Украины исключительная экономическая зона России ?
И Абхазия ?
А Воронеж ?
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:08
gregor:
ВСЯ Украина часть России, временно оккупированная бандеровскими фашиками.
kryimzdick 22 сентября 2018 | 21:17
alexsokoll: Даже Даунбасс не часть России
ura_123 22 сентября 2018 | 21:20
kryimzdick: Только если по психиатрическому диагнозу)))
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:21
kryimzdick:
Инфа 100% ?
Соседи по брайтонской помойке расскащали или санитары?
Шиз майданутый, твои бредовые лощунги реально доставляют.
:))))
Жги ещё
Иди, поскачи.
Кастрюлю не забудь, а то Путин облучит лучами кгб.
Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!
:))))))
kryimzdick 22 сентября 2018 | 21:34
alexsokoll: Они голосовали на референдуме ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ к России как КРЫМ. А им хреном по морде провели.
xuato 22 сентября 2018 | 21:12
И шо на абордаж пойдут путинские оккупанты, дык гора трупов и война. .
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:27
xuato: шо на абордаж пойдут путинские оккупанты, дык гора трупов и война. .
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И тут же бандеры капитулируют, чтоб москали их кормили ?
Хитрый план порося выдал?
:))))))
pravdatut 22 сентября 2018 | 21:18
Московия оккупировала 104 народа и пытается ассимилировать их. Свободу народам империи !!!!!
alexsokoll 22 сентября 2018 | 21:30
pravdatut:
Сало
Сало
Сало уронили!
Сала
Баранам сала!
:))))))
Шиз майданутый, не 104, а 195 национальностей живут в России, а оккупировали бандеровские фашики часть России - Украину.