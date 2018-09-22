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20:31, 22 сентября 2018

Число погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании выросло до двухсот девяти

Спасатели спустя 2 дня после катастрофы обнаружили одного выжившего – это инженер, которому удалось забраться в воздушный карман в трюме. Мужчина находится в тяжелом состоянии, — передает ВВС. Предполагается, что паром перевернулся из-за того, что пассажиры сместились на один борт. Поиск выживших возобновился после того, как рано утром услышали стук, раздававшийся из корпуса судна. Сколько человек было на борту точно неизвестно, предполагается, что более четырехсот, в то время как вместимость парома – сто человек.

Комментарии

2

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abuvgrobu 22 сентября 2018 | 20:54

Читаю и поражаюсь: паром перевернулся в 50 метрах от берега. Откуда столько погибших? Затоптали друг друга что ли?

neyexo 22 сентября 2018 | 20:58

abuvgrobu:
Озеро в скалистой местности, значит, глубина вблизи берега может быть большой. Это можно проверить по карте гугл земля

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