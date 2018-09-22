В Москве задержали участников акции «бессрочный протест».
Их забрали в полицию с Арбата, рассказал «Эху» гражданский активист Марк Гальперин.
Марк Гальперин напомнил, что акция «бессрочный протест» длится уже две недели. Она началась после митингов против повышения пенсионного возраста, которые 9 сентября организовали сторонники Алексея Навального.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 20:37
Достойная у нас Молодёжь ростёт!
Молодцы ребята!!!
kara 22 сентября 2018 | 20:50
johnbmw: да, ростет, ростет, да не вырастет.
а почему на арбате? возле эха?
anemon 22 сентября 2018 | 21:04
kara: К вам, на Оптиков, тоже подтянутся, не сомневайтесь.
alexsokoll 22 сентября 2018 | 20:51
Участники акции «бессрочный протест» шли по Арбату, выступая против повышения пенсионного возраста
Они также развернули плакат «свободу политзаключенным»
---
А так же "стипендии школьникам с 1 класса"
"Хочу, чтобы лето не кончплось" и
Чтоб 2 раза не ходить
"За гей-парады"
filosof64 22 сентября 2018 | 20:47
Гордые "корнеплоды" рассказали дома, как они боролись с "врагами"? Дебилоиды путянские...или бутинские...
abuvgrobu 22 сентября 2018 | 20:49
А всеё этой шушере всё равно за что протестовать: хоть против пенсионной реформы, хоть за каких-нибудь сидельцев с зон, лишь бы их забирали и копилось досье для отбытия за рубеж по мотивам политических гонений. Ради этого всё это и делается..
anemon 22 сентября 2018 | 21:06
abuvgrobu: А тебе, шушере путинской, все равно, против чего портячьи высеры, лишь бы с довольствия пригожинского не сняли.
anemon 22 сентября 2018 | 21:02
Смотрела прямую трансляцию канала Другое мнение, и рыдала от счастья. Какие молодцы! А уж какие полисмены ПуРФ обидчивые! Реплику, что занимаются они не тем, восприняли, как оскорбление. Победа будет за ними, потому, что они правы! Ну, а я, пенсионерка, поддерживаю их, благодарна им за их бесстрашие (по нынешним временам). Боритесь, ребята! Есть у вас поддержка, не сомневайтесь!