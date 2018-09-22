В Москве задержали участников акции «бессрочный протест».

Их забрали в полицию с Арбата, рассказал «Эху» гражданский активист Марк Гальперин.

Марк Гальперин напомнил, что акция «бессрочный протест» длится уже две недели. Она началась после митингов против повышения пенсионного возраста, которые 9 сентября организовали сторонники Алексея Навального.