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20:05, 22 сентября 2018

В Петербурге подростки облили горючей смесью 11-летнего мальчика с ДЦП и подожгли ему рюкзак

Об этом стало известно от родителей ребёнка, которые обратились в полицию, сообщает сайт Фонтанка. Он отмечает, что отец мальчика ранее пытался поговорить с отцом предполагаемого зачинщика, это произошло когда подростки ударили пятиклассника электрошокером. К результату разговор не привёл.

Комментарии

27

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piter_ug 22 сентября 2018 | 20:09

Выродки едропутинского электората.

pipan 22 сентября 2018 | 20:12

piter_ug: Выродки демократии !

novyrusich 22 сентября 2018 | 20:19

pipan: ебил ты наш дешевый.
Эти дебилы демократии и не видели , Они родились при Путине и выросли при нем.
Настоящие путирасты.

pipan 22 сентября 2018 | 20:25

novyrusich: Путирасты - это те кто во ваем винят Путина ! Учи матчасть лошара !)

danko1 22 сентября 2018 | 20:33

Воздух агрессией насыщен, по ЦТ, кругом убийства, а нравственный уровень с учителями, ворующими голоса, на нуле.
Полная деградация.

novyrusich 22 сентября 2018 | 20:41

pipan: Я понимаю, что ты идиот, но скажи что я могу с этим поделать? Идиотизм не лечится, ведь он у тебя следствие алкоголизма родителей.

vilingrad 22 сентября 2018 | 20:57

pipan: О, русский мир! Милосердный, добрый и терпеливый:)

gordy 22 сентября 2018 | 20:12

"В Петербурге подростки облили горючей смесью 11-летнего мальчика с ДЦП и подожгли ему рюкзак"

Их бы надо лишать свободы?

tinon 22 сентября 2018 | 20:46

gordy:
+ родителей!
Давно ратую за уголовное наказание родителей несовершеннолетних, совершивших преступления!

sam2018 22 сентября 2018 | 20:10

Малацы навальнянцы !

viktorova 22 сентября 2018 | 20:22

Это не этих детей наряжали в костюмы омоновских космонавтов?
Хороший результат...
«Спасибо» путинской школе.

vinokur 22 сентября 2018 | 20:43

viktorova: Озверение народа (народившихся) пустило глубокие корни. Этого не могло не случиться при той мерзости, культе силы и ксенофобии, которая льется с экранов. Другой значит враг. Идиоты думают, что что ненависть ограничится "поляками, жидами и сицилистами" (это по Куприну, нынче говорят хохлы, опять жиды и либерасты). Не ограничится, ударит прежде всего по своим, ох как ударит. Пока цветочки.

ura_123 22 сентября 2018 | 20:11

Зверушки,подлые зверушки... Самое место в вольере с макаками, впрочем как и их родителям.

neon001 22 сентября 2018 | 20:13

ura_123: возможно, сигнал начала развала режима. перед самым концом совка в школах похожее было.

yazva_sibirskaya 22 сентября 2018 | 20:58

neon001: тне было, не бреши. Тогда инвалиды с дцп по домам сидели, либо в особых школах учились

cite 22 сентября 2018 | 20:13

Лишь бы на митинги не ходили и в пикетах не стояли, а в остальном, онижедети...

unprejudiced 22 сентября 2018 | 20:17

скорее всего подростки из числа миньонов персонажа. Лишний повод его арестовать за промывку мозгов молодежи, а его ютуб канал закрыть навсегда без права на восстановление, в том числе под другим именем.

ura_123 22 сентября 2018 | 20:49

unprejudiced: кирюшко, ты мультиков пересмотрело?

alexis_l 22 сентября 2018 | 20:19

Петербуржцы они такие петербуржцы!

mikluho_m 22 сентября 2018 | 20:37

Я даже могу сказать, какой национальности были юные садисты.
Это кавказцы 100%.

nestor199 22 сентября 2018 | 21:04

mikluho_m: ошибаетесь ................. в кране воды нет.

gotoviy_emigrant 22 сентября 2018 | 20:48

Теперь в разговор вступит прокурор

brat_po_razymy 22 сентября 2018 | 20:49

Звереныши!

xknk 22 сентября 2018 | 20:59

ЭТО ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ!!!

nestor199 22 сентября 2018 | 21:01

Отец пытался поговорить с отцом предполагаемого зачинщика, а лишь потом обратился в полицию?
Фонтанка явно лжет.

ivar1964 22 сентября 2018 | 21:03

Подрастает смена для Росгвардии. Зачинщика уже можно готовить на замену Золотову.

germanorum 22 сентября 2018 | 21:20

Отец зачинщика случайно, когда полутрезвый, не изображает из себя "казака"?

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