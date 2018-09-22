"В Петербурге подростки облили горючей смесью 11-летнего мальчика с ДЦП и подожгли ему рюкзак"

Об этом стало известно от родителей ребёнка, которые обратились в полицию, сообщает сайт Фонтанка. Он отмечает, что отец мальчика ранее пытался поговорить с отцом предполагаемого зачинщика, это произошло когда подростки ударили пятиклассника электрошокером. К результату разговор не привёл.