В Петербурге подростки облили горючей смесью 11-летнего мальчика с ДЦП и подожгли ему рюкзак
Об этом стало известно от родителей ребёнка, которые обратились в полицию, сообщает сайт Фонтанка. Он отмечает, что отец мальчика ранее пытался поговорить с отцом предполагаемого зачинщика, это произошло когда подростки ударили пятиклассника электрошокером. К результату разговор не привёл.
Комментарии27
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piter_ug 22 сентября 2018 | 20:09
Выродки едропутинского электората.
pipan 22 сентября 2018 | 20:12
piter_ug: Выродки демократии !
novyrusich 22 сентября 2018 | 20:19
pipan: ебил ты наш дешевый.
Эти дебилы демократии и не видели , Они родились при Путине и выросли при нем.
Настоящие путирасты.
pipan 22 сентября 2018 | 20:25
novyrusich: Путирасты - это те кто во ваем винят Путина ! Учи матчасть лошара !)
danko1 22 сентября 2018 | 20:33
Воздух агрессией насыщен, по ЦТ, кругом убийства, а нравственный уровень с учителями, ворующими голоса, на нуле.
Полная деградация.
novyrusich 22 сентября 2018 | 20:41
pipan: Я понимаю, что ты идиот, но скажи что я могу с этим поделать? Идиотизм не лечится, ведь он у тебя следствие алкоголизма родителей.
vilingrad 22 сентября 2018 | 20:57
pipan: О, русский мир! Милосердный, добрый и терпеливый:)
gordy 22 сентября 2018 | 20:12
"В Петербурге подростки облили горючей смесью 11-летнего мальчика с ДЦП и подожгли ему рюкзак"
Их бы надо лишать свободы?
tinon 22 сентября 2018 | 20:46
gordy:
+ родителей!
Давно ратую за уголовное наказание родителей несовершеннолетних, совершивших преступления!
sam2018 22 сентября 2018 | 20:10
Малацы навальнянцы !
viktorova 22 сентября 2018 | 20:22
Это не этих детей наряжали в костюмы омоновских космонавтов?
Хороший результат...
«Спасибо» путинской школе.
vinokur 22 сентября 2018 | 20:43
viktorova: Озверение народа (народившихся) пустило глубокие корни. Этого не могло не случиться при той мерзости, культе силы и ксенофобии, которая льется с экранов. Другой значит враг. Идиоты думают, что что ненависть ограничится "поляками, жидами и сицилистами" (это по Куприну, нынче говорят хохлы, опять жиды и либерасты). Не ограничится, ударит прежде всего по своим, ох как ударит. Пока цветочки.
ura_123 22 сентября 2018 | 20:11
Зверушки,подлые зверушки... Самое место в вольере с макаками, впрочем как и их родителям.
neon001 22 сентября 2018 | 20:13
ura_123: возможно, сигнал начала развала режима. перед самым концом совка в школах похожее было.
yazva_sibirskaya 22 сентября 2018 | 20:58
neon001: тне было, не бреши. Тогда инвалиды с дцп по домам сидели, либо в особых школах учились
cite 22 сентября 2018 | 20:13
Лишь бы на митинги не ходили и в пикетах не стояли, а в остальном, онижедети...
unprejudiced 22 сентября 2018 | 20:17
скорее всего подростки из числа миньонов персонажа. Лишний повод его арестовать за промывку мозгов молодежи, а его ютуб канал закрыть навсегда без права на восстановление, в том числе под другим именем.
ura_123 22 сентября 2018 | 20:49
unprejudiced: кирюшко, ты мультиков пересмотрело?
alexis_l 22 сентября 2018 | 20:19
Петербуржцы они такие петербуржцы!
mikluho_m 22 сентября 2018 | 20:37
Я даже могу сказать, какой национальности были юные садисты.
Это кавказцы 100%.
nestor199 22 сентября 2018 | 21:04
mikluho_m: ошибаетесь ................. в кране воды нет.
gotoviy_emigrant 22 сентября 2018 | 20:48
Теперь в разговор вступит прокурор
brat_po_razymy 22 сентября 2018 | 20:49
Звереныши!
xknk 22 сентября 2018 | 20:59
ЭТО ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ!!!
nestor199 22 сентября 2018 | 21:01
Отец пытался поговорить с отцом предполагаемого зачинщика, а лишь потом обратился в полицию?
Фонтанка явно лжет.
ivar1964 22 сентября 2018 | 21:03
Подрастает смена для Росгвардии. Зачинщика уже можно готовить на замену Золотову.
germanorum 22 сентября 2018 | 21:20
Отец зачинщика случайно, когда полутрезвый, не изображает из себя "казака"?