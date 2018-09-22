Группе En+ Олега Дерипаски удалось добиться существенного прогресса в переговорах по снятию американских санкций

Об этом сообщает агентство Блумберг. Оно отмечает, что это результат шестимесячных переговоров. По данным источников агентства, обсуждается новый план, согласно которому Дерипаска по-прежнему должен снизить свою долю в En+, но без участия банка ВТБ, как предлагалось ранее. Примет ли это предложение Минфин США, пока неизвестно. В августе издание «Файнэншл таймс» сообщало, что En+ представила в Минфин США план вывода компании из-под санкций через снижение доли Дерипаски до уровня менее 45% за счёт передачи акций банку ВТБ, который также находится под санкциями США.