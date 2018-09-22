Российский десантный модуль посадит европейский марсоход на Марс весной 2021 года

Это утверждает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Твиттере. Руководитель госкорпорации уточнил число – 19 марта. По его словам, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком и десантным модулем будет запущена в июле 2020-го. Все участники российско-европейского проекта ЭКЗОМАРС подтвердили, что не выбиваются из графика работ, подчеркнул Рогозин.

Как напоминает РБК, программа состоит из двух этапов. Первый из них был в 2016 году, когда с помощью ракеты-носителя «Протон-М» на орбиту Марса был запущен десантный модуль «Скиапарелли» — он должен был совершить посадку на планету, но сделать этого не удалось – модуль был потерян. Впрочем, в Европейском космическом агентстве заявили, что аппарат выполнил основную задачу – протестировал технологию посадки.