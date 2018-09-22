Российский десантный модуль посадит европейский марсоход на Марс весной 2021 года
Это утверждает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Твиттере. Руководитель госкорпорации уточнил число – 19 марта. По его словам, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком и десантным модулем будет запущена в июле 2020-го. Все участники российско-европейского проекта ЭКЗОМАРС подтвердили, что не выбиваются из графика работ, подчеркнул Рогозин.
Как напоминает РБК, программа состоит из двух этапов. Первый из них был в 2016 году, когда с помощью ракеты-носителя «Протон-М» на орбиту Марса был запущен десантный модуль «Скиапарелли» — он должен был совершить посадку на планету, но сделать этого не удалось – модуль был потерян. Впрочем, в Европейском космическом агентстве заявили, что аппарат выполнил основную задачу – протестировал технологию посадки.
Комментарии23
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danko1 22 сентября 2018 | 19:35
Будет что Рогозину попилить.
Но результат от его деятельности всегда и везде отрицатель ный.
rabin_tagor 22 сентября 2018 | 19:44
danko1: Ну, деревня!
Кто ж его посадит?
Он же МАРСОХОД!
orein51 22 сентября 2018 | 19:53
rabin_tagor: омон дырочку найдет...
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 19:56
orein51: Если ЭТО утверждает Рогозин, значит, быть беде!
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 19:58
Кто ЭТОГО профана поставил на эту должность? Видимо, такой же профан и болтун!
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:59
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:36
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
disdai 22 сентября 2018 | 19:38
Что, опять с дыркой?
Непатриотично!
vilingrad 22 сентября 2018 | 19:38
Кто-то кого-то точно посадит. Но не на Марс...
starsbo 22 сентября 2018 | 19:38
Жаль. Писец марсоходу, можно не отправлять. Рогозин это бренд неудач .
klukvik 22 сентября 2018 | 19:39
не посадит, а приводнит. и гораздо ближе Марса
vserg 22 сентября 2018 | 19:46
Опять новость в будущем времени? :)
К указанному сроку постараются не вспоминать...
student_ru_ru 22 сентября 2018 | 19:46
Кто-кто утверждает?
ura_123 22 сентября 2018 | 19:48
Вам бы робятишки сначала дороги построить по стране,а уж потом на звёздное небо замахиваться))))
permsky_valenok 22 сентября 2018 | 19:51
ura_123: Юрочка, дорогой, все ж-таки дороги-то строятся. Видимо, вам надо починить ваш автомобиль, чтобы это оценить. Да-да, знаете, если подвеску запустить, вам любая дорога покажется ее отсутствием.
ura_123 22 сентября 2018 | 20:03
permsky_valenok: Дружок,ежели вдруг соберёшься ехать на ЮГ ,не ехай через Хадыженск и Шаумянский перевал и тогда ты будешь находится в оптимистичном неведении что такой ” нет дорог ”. Вот как то так, це хлопчик)))) И вообще,купи машину что бы знать что это такое, ПОДВЕСКА.
ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 19:48
Он дырки в союзе уже законопатил, марсианин х@ров?
redrica 22 сентября 2018 | 19:51
Не видать землянам Марса. Потому что в Солнечной системе они - как блохи. Особенно те, которые уж совсем тупые.
Вы сначала догадайтесь, что такое Марс. И поймете, что вам там нечего делать.
ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 19:57
redrica: они и в Украине никому на йух не упали, а на Марсе тем паче.
eyjafjallajoekull 22 сентября 2018 | 19:52
Интересно, с какими целями выбросят на Марс российских десантников? Тоже будут зелеными?
jetsam 22 сентября 2018 | 19:56
сажать - угу. это мы могём.
чего, чего, а посадить - секундное дело.
хоть за скол эмали, хоть за эволюцию Дарвина - моМентом.
@но сделать этого не удалось – модуль был потерян. @
вы врете. он конвертирован в скрипки виолончелиста. ни копейки не потеряно!
kelt2016 22 сентября 2018 | 20:03
Всё очень печально
jamba 22 сентября 2018 | 20:04
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