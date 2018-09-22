В Забайкалье завели уголовное дело из-за невыплат зарплат шахтерам
Директору Дарасунского рудника Евгению Рогалеву грозит до трех лет лишения свободы, — сообщает агентство ТАСС. В июле около ста работников рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Через три дня рабочие начали получать деньги, прекратили акцию. Собственник рудника после этого приостановил работу предприятия.
Комментарии2
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sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:37
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
haldey 22 сентября 2018 | 19:56
А при Ельцине за невыплату зарплаты еще и от налогов освобождали)))
Все таки почувствуете разницу)))