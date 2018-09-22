В Забайкалье завели уголовное дело из-за невыплат зарплат шахтерам

Директору Дарасунского рудника Евгению Рогалеву грозит до трех лет лишения свободы, — сообщает агентство ТАСС. В июле около ста работников рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Через три дня рабочие начали получать деньги, прекратили акцию. Собственник рудника после этого приостановил работу предприятия.