Администрация соцсети Вконтакте решила заблокировать группу общественного движения «Альтернатива»

Оно занимается борьбой с торговлей людьми и рабством. Как пишет РБК, у соцсети возникли вопросы к отчётности из-за сбора средств. Основатель движения Олег Мельников пояснил изданию, что у подписчиков есть возможность сделать пожертвование – таким образом активисты каждый месяц собирают от 20 до 30 тысяч рублей на правозащитную деятельность. По словам Мельникова, это и стало причиной блокировки. Основатель движения подчеркнул, что на 95% сам финансирует проект и главная цель группы не сбор средств, а координация волонтёров