Администрация соцсети Вконтакте решила заблокировать группу общественного движения «Альтернатива»
Оно занимается борьбой с торговлей людьми и рабством. Как пишет РБК, у соцсети возникли вопросы к отчётности из-за сбора средств. Основатель движения Олег Мельников пояснил изданию, что у подписчиков есть возможность сделать пожертвование – таким образом активисты каждый месяц собирают от 20 до 30 тысяч рублей на правозащитную деятельность. По словам Мельникова, это и стало причиной блокировки. Основатель движения подчеркнул, что на 95% сам финансирует проект и главная цель группы не сбор средств, а координация волонтёров
Комментарии5
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sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:39
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
seryj_wolk 22 сентября 2018 | 19:55
Торговля людьми и рабство являются в рфии почетным занятием. Борьба против этого одновременно является правонарушением и грехом.
sg101 22 сентября 2018 | 20:01
seryj_wolk:
Перечитай текст, дебил... Если и со второго раза не поймешь - пшел вон, щенок..
scholastic 22 сентября 2018 | 20:00
Ну, про Мельникова не раз говорили, что он кидает на деньги. Собственно его побег в ЛНР этим отчасти и объяснялся.
roboss 22 сентября 2018 | 20:02
Во всем виноват Путин.