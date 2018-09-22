В Петербурге задержали семь участников пикетов против пенсионной реформы
Об этом сообщает сайт «Медиазона» со ссылкой на правозащитника Михаила Лебедева. Он уточнил, что людей с плакатами, которые стояли на удалении друг дот друга задержали на Невском проспекте. Всех увезли в отдел полиции.
А в центре Москвы сегодня полиция задержала по меньшей мере шесть участников так называемого «бессрочного протеста», которые выступали против пенсионной реформы, а также сборщиков подписей против повышения пенсионного возраста, предположительно шесть человек, — рассказал «Эху» очевидец, гражданский активист Сергей Лямишев.
На сайте движения «Суть времени», которое представляют задержанные, говорится, что его активистам в разных городах уже удалось собрать более миллиона подписей против пенсионной реформы.
Комментарии3
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alexsokoll 22 сентября 2018 | 19:39
Родителей школоты оштрафовать, школоту пинками в школу.
Организаторов под суд за вовлечение малолеток.
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:40
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
unprejudiced 22 сентября 2018 | 19:43
если задержанным есть 18, то немедленно их в военкомат, и завтра же они должны быть в Сирии! Там их научат любить Родину!