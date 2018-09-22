В Петербурге задержали семь участников пикетов против пенсионной реформы

Об этом сообщает сайт «Медиазона» со ссылкой на правозащитника Михаила Лебедева. Он уточнил, что людей с плакатами, которые стояли на удалении друг дот друга задержали на Невском проспекте. Всех увезли в отдел полиции.

А в центре Москвы сегодня полиция задержала по меньшей мере шесть участников так называемого «бессрочного протеста», которые выступали против пенсионной реформы, а также сборщиков подписей против повышения пенсионного возраста, предположительно шесть человек, — рассказал «Эху» очевидец, гражданский активист Сергей Лямишев.

На сайте движения «Суть времени», которое представляют задержанные, говорится, что его активистам в разных городах уже удалось собрать более миллиона подписей против пенсионной реформы.