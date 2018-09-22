Z Архив новостей новости
5 1 6 295
19:04, 22 сентября 2018

Находящийся на грани банкротства махачкалинский Анжи, одержал неожиданную. победу после серии из шести поражений

Главный тренер Анжи Магомед Адиев пообещал, что команда точно протянет до зимы, хотя раньше говорили только о трех турах. Зарплату в клубе не платили с апреля, но в августе по свидетельству футболистов какие-то деньги они все же получили. Естественно, это сказалось на результате. Анжи обосновался на последнем месте, которое, правда, сумел покинуть сегодня после первой выездной победы в сезоне. Динамовцы, с которыми встречалась дагестанская команда, серьезно соперников не восприняли. В этом после игры признался главный тренер Дмитрий Хохлов. Чего опасались, то и получили – сказал он. Единственный гол забил Андреас Понсе, но не меньший вклад в победу внес голкипер Дюпин, который отбил пенальти, назначенный в ворота Анжи уже в добавленное время.

Динамовцы упустили возможность обойти в таблице ЦСКА, который завтра принимает принципиальных соперников из Спаратка.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:17

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6592 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 697 6 73429 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 158 6 16762 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 410 6 57508 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15190 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 131 6 19461 17.09
Блоги

Ксения Собчак политик

Болото «Единой России» всем надоело, пришло время обновления! Наш родной город должен получить достойную власть. Питеру – перемены!..

5 56 6 8482 15:14
Kсобчак, выборы, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20973 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8678 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 48 6 7821 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12839 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 33 6 5929 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38743 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните деллоризацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 118 6 23695 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Новости

Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях…

5 74 6 14891
Новости

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка России миллиард 200 миллионов долларов Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений

5 38 6 30681

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась от участия в совместном с NASA проекте по созданию окололунной станции Gateway Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте на вторых ролях…

5 74 6 14891
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 69 6 151478 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 131 6 19461 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 266223 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 86 6 143915 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7276259
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3669378

Сегодня в эфире