Находящийся на грани банкротства махачкалинский Анжи, одержал неожиданную. победу после серии из шести поражений

Главный тренер Анжи Магомед Адиев пообещал, что команда точно протянет до зимы, хотя раньше говорили только о трех турах. Зарплату в клубе не платили с апреля, но в августе по свидетельству футболистов какие-то деньги они все же получили. Естественно, это сказалось на результате. Анжи обосновался на последнем месте, которое, правда, сумел покинуть сегодня после первой выездной победы в сезоне. Динамовцы, с которыми встречалась дагестанская команда, серьезно соперников не восприняли. В этом после игры признался главный тренер Дмитрий Хохлов. Чего опасались, то и получили – сказал он. Единственный гол забил Андреас Понсе, но не меньший вклад в победу внес голкипер Дюпин, который отбил пенальти, назначенный в ворота Анжи уже в добавленное время.

Динамовцы упустили возможность обойти в таблице ЦСКА, который завтра принимает принципиальных соперников из Спаратка.