Еще один высокопоставленный чиновник задержан в Дагестане...

На этот раз речь идет о замруководителя администрации главы и правительства республики Исмаиле Эфендиеве.

Исмаил Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, в деле фигурирует тот же эпизод, по которому ранее был задержан теперь уже бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. В свою очередь источник РБК рассказал, что следователи подозревают чиновника в причастности к махинациям с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев. А собеседник агентства «Дагестан» утверждает, что в материалах дела говорится о распоряжениях на ремонт частных автомобилей в гараже правительства республики за счет бюджетных средств. Сообщается, что после задержания его отвезли на допрос в региональное управление ФСБ, а в его доме и рабочем кабинете прошли обыски.

В начале года в Дагестане были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе временный глава правительства Абдусамад Гамидов, его заместители, мэр Махачкалы Муса Мусаев. Это связывали с курсом главы республики Владимира Васильева на «декриминализацию властных структур».