Еще один высокопоставленный чиновник задержан в Дагестане
На этот раз речь идет о замруководителя администрации главы и правительства республики Исмаиле Эфендиеве.
Исмаил Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, в деле фигурирует тот же эпизод, по которому ранее был задержан теперь уже бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. В свою очередь источник РБК рассказал, что следователи подозревают чиновника в причастности к махинациям с топливом на АЗС, которые осуществлялись еще при прошлом главе Дагестана, Рамазане Абдулатипове. Кроме того, Эфендиева обвиняют в нарушениях при распределении государственных санаториев. А собеседник агентства «Дагестан» утверждает, что в материалах дела говорится о распоряжениях на ремонт частных автомобилей в гараже правительства республики за счет бюджетных средств. Сообщается, что после задержания его отвезли на допрос в региональное управление ФСБ, а в его доме и рабочем кабинете прошли обыски.
В начале года в Дагестане были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе временный глава правительства Абдусамад Гамидов, его заместители, мэр Махачкалы Муса Мусаев. Это связывали с курсом главы республики Владимира Васильева на «декриминализацию властных структур».
Комментарии2
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sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:10
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 19:18
Еще один высокопоставленный чиновник задержан в Дагестане...
Еще один сгорел на работе
Не выдержал ритма как в том анекдоте
А таких как он уже совсем утомило
Солнце которое пекло и палило...