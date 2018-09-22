В Москве задержали сборщиков подписей против пенсионной реформы

По разным данным, полицейские увезли в отделение от трех до шести человек.

Активистов задержали у выхода из подземного перехода недалеко от станции метро «Арбатская» — кампания по сбору подписей здесь проходит в течение последних двух недель. Как рассказал ОВД-Инфо очевидец, гражданский активист Сергей Лямишев, полицейские завели в автозак порядка шести человек. Однако, по словам Александра Князева, который также стал свидетелем произошедшего, всего правоохранители увели трех человек. Между тем, несмотря на задержание активистов, сбор подписей у метро «Арбатская» продолжился. Его ведут волонтеры левопатриотического движения «Суть времени». Сбор подписей организация проводит и в ряде других российских городов. На сайте движения отмечается, что под обращением к президенту России подписалось уже более миллиона граждан. В нем Владимира Путина призывают «категорически отвергнуть пенсионную реформу» и отправить в отставку правительство.

Сегодня в ряде российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста.

В понедельник Госдума завершит прием поправок в законопроект о пенсионной реформе, после чего в скором времени будет назначено второе чтение.