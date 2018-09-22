В Москве задержали сборщиков подписей против пенсионной реформы
По разным данным, полицейские увезли в отделение от трех до шести человек.
Активистов задержали у выхода из подземного перехода недалеко от станции метро «Арбатская» — кампания по сбору подписей здесь проходит в течение последних двух недель. Как рассказал ОВД-Инфо очевидец, гражданский активист Сергей Лямишев, полицейские завели в автозак порядка шести человек. Однако, по словам Александра Князева, который также стал свидетелем произошедшего, всего правоохранители увели трех человек. Между тем, несмотря на задержание активистов, сбор подписей у метро «Арбатская» продолжился. Его ведут волонтеры левопатриотического движения «Суть времени». Сбор подписей организация проводит и в ряде других российских городов. На сайте движения отмечается, что под обращением к президенту России подписалось уже более миллиона граждан. В нем Владимира Путина призывают «категорически отвергнуть пенсионную реформу» и отправить в отставку правительство.
Сегодня в ряде российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста.
В понедельник Госдума завершит прием поправок в законопроект о пенсионной реформе, после чего в скором времени будет назначено второе чтение.
Комментарии6
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sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:10
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danko1 22 сентября 2018 | 19:12
Какой смысл Пуцтину отправлять в отставку СВОЁ правительство, если оно только его указания выполняет?
А вот требовать отставки Путина- слабаками оказались.
valia47 22 сентября 2018 | 19:20
Это ж от Кургиняна. Вот были белые и красные, гражданская война. В фильме "Чапаев" крестьянин говорил, что придут белые- грабят, придут красные- грабят( смысл такой) и куда крестьянину податься ? Левые против пенсионного грабежа, но за Крымнаш, за страдания украинцев, белые против страданий укринцев, но за воровскую приватизацию, а значит и ее сегодняшние последствия , за фальсификации 1996 года. И куда подастся ?
vic12 22 сентября 2018 | 19:38
valia47: За народ - он против повышения пенсионного возраста. Но наши выбранные слуги - против.И что делать? Менять слуг? Или их уговаривать? Может, лишить их зарплаты? Конечно, Вы не хозяева, а крепостные.
valia47 22 сентября 2018 | 19:48
vic12: Понимаю вашу бессильную злобу, только такие заклинания не действуют, но гнать надо всех, только заменить некем.
isnowanaarene 22 сентября 2018 | 19:43
А с какого, близко друг к другу стояли?