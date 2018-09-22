В центре Москвы полиция задержала участников так называемого «бессрочного протеста»
Это произошло на Арбате. В один из автобусов, выставленных на пешеходной зоне полицией, отправили по меньшей мере шесть человек. Предположительно, среди них есть случайный прохожий, — сообщает проект ОВД-Инфо. Участники акции «бессрочный протест» шли по Арбату, выступая против повышения пенсионного возраста. Они также развернули плакат «свободу политзаключенным». Происходящее участники акции транслировали на своем канале в YouTube.
Как отмечает проект ОВД-Инфо, сведения о задержанных продолжают поступать.
Комментарии10
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sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:11
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
gordy 22 сентября 2018 | 19:15
Не дают выхода народному гневу?
bratmitka 22 сентября 2018 | 19:37
gordy: А вы что хотите? Орденов от власти?)))) Такова уж доля быть в оппозиции, во всем мире.
alexsokoll 22 сентября 2018 | 19:42
Участники акции «бессрочный протест» шли по Арбату, выступая против повышения пенсионного возраста
Они также развернули плакат «свободу политзаключенным»
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А так же "стипендии школьникам с 1 класса"
"Хочу, чтобы лето не кончплось" и
Чтоб 2 раза не ходить
"За гей-парады"
vic12 22 сентября 2018 | 19:46
bratmitka: Насчёт повышения пенсионного возраста Назовите, когда это запрещали на Западе? Или что-то запрещали? Может марш против Трампа?
vilingrad 22 сентября 2018 | 19:59
bratmitka: А вы что хотите? Орденов от власти?)"
У пригожинских болванов новая главная тема- везде власть давит оппозицию, это нормально. А то что россияне живут хуже и хуже, с ворюгами во власти- это так, бутоньерка в лацкане. Хорошие призы на вашем конкурсе- нищета пенсов и обжорство путинцев:)
alexsokoll 22 сентября 2018 | 20:03
vilingrad: хуже и хуже?
:)))
Майдаун, худе и худе живут в бандеростане, где бензин в 2 раза дороже, чем в Москве.
При том, что в Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше средней ЗАРПЛАТЫ в киеве.
:))
kottigr1 22 сентября 2018 | 19:30
Скоро россиянам даже в булошную нужно будет сновать мелкими перебежками, что бы не вызывать у стражей порядка ненужные подозрения..
sam2018 22 сентября 2018 | 19:49
Участники бессрочного протеста заслуживают бессрочного заключения!
vilingrad 22 сентября 2018 | 19:55
В ленте новостей четыре сообщения с ключевым словом "полиция задержала".
Понятно, что будет все следующие шесть лет...