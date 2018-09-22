В центре Москвы полиция задержала участников так называемого «бессрочного протеста»

Это произошло на Арбате. В один из автобусов, выставленных на пешеходной зоне полицией, отправили по меньшей мере шесть человек. Предположительно, среди них есть случайный прохожий, — сообщает проект ОВД-Инфо. Участники акции «бессрочный протест» шли по Арбату, выступая против повышения пенсионного возраста. Они также развернули плакат «свободу политзаключенным». Происходящее участники акции транслировали на своем канале в YouTube.

Как отмечает проект ОВД-Инфо, сведения о задержанных продолжают поступать.