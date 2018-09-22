В избирком Хабаровского края поступили жалобы на кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала

Они связаны с нарушениями запрета на агитацию в «день тишины», — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на избирательную комиссию. Поступившие заявления собираются рассматривать завтра утром. Напомню, завтра в Хабаровском крае, как и во Владимирской области, пройдет второй тур выборов губернатора.