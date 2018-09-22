В избирком Хабаровского края поступили жалобы на кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала
Они связаны с нарушениями запрета на агитацию в «день тишины», — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на избирательную комиссию. Поступившие заявления собираются рассматривать завтра утром. Напомню, завтра в Хабаровском крае, как и во Владимирской области, пройдет второй тур выборов губернатора.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:12
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk