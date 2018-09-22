Новосибирск, Москва и Петербург вошли в рейтинг самых опасных городов мира из-за высокого уровня преступности
Об этом пишет РБК, издание ссылается на исследование, которое провел сервис Намбео (Numbeo). Всего в списке более трехсот городов. Самым опасным из российских городов назван Новосибирск – он на сто тридцать пятой строчке. Лидером стал город Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Замыкает список Абу-Даби.
Комментарии13
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xyteen 22 сентября 2018 | 18:37
Вместо Сирии и Донбасса у себя бы навели порядок!
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:12
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
disdai 22 сентября 2018 | 19:33
sofia_malceva:
Где высокий уровень преступности, там и ты с Путиным.
Ловите рыбку в мутной воде?
sergo_25_26 22 сентября 2018 | 18:37
В Москве опасней чем в Донецке.
ura_123 22 сентября 2018 | 18:43
sergo_25_26: По-любому,в Донецке спокойствие и тишина. Не считая периодических взрывов гранат,взрывов лифтов и электрооборудованияи в придорожных кафе)))
kottigr1 22 сентября 2018 | 18:40
А куда вошли такие очаги Закона и порядка как Сызрань или Балоково ?
pavel_svr 22 сентября 2018 | 18:43
Так и Абу-Даби вошёл в рейтинг?!
permsky_valenok 22 сентября 2018 | 18:57
Я вот только понять не могу чего: РБК пишет, что Новосибирск занял 137 место, но сам же дает ссылку на источник, где он - на 135 месте. Видимо, это с похмелья кто-то нановостил так.
Впрочем, хотя наши города и вошли в сей почетный рейтинг, оказалось, что нам далековато до Англии и Америки, или там Австралии или Канады...
vic12 22 сентября 2018 | 19:28
permsky_valenok: Гады пинлосы и англичане каждый день засылают в РОссию агентов, чтобы увеличить преступность!
permsky_valenok 22 сентября 2018 | 19:48
vic12: И никак не могут с этим справиться. И агенты, бедолаги, от осознания ничтожности своих усилий спиваются, бомжуют, травятся "Новичком", "Старичком" и боярышником... тяжелая работа, ага.
vyk_usguy 22 сентября 2018 | 19:00
Наш Сан-Хозе в Калифорнии в этом рейтинге на уровне москвы, а Сан-Франциско знвямикльно выше. Так что есть сомнения в его точности. Впричем, столица недогосударства Уркаина признается там очень опасным местом для жизни, так что искажения видимо вызвыны недостаточным обьемом выборки.
vyk_usguy 22 сентября 2018 | 19:03
vyk_usguy: знвямикльно -> значительно
cheburembo 22 сентября 2018 | 19:25
А тина из Москвы теперь никуда летом и зимой не хочет уезжать