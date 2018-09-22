Новосибирск, Москва и Петербург вошли в рейтинг самых опасных городов мира из-за высокого уровня преступности

Об этом пишет РБК, издание ссылается на исследование, которое провел сервис Намбео (Numbeo). Всего в списке более трехсот городов. Самым опасным из российских городов назван Новосибирск – он на сто тридцать пятой строчке. Лидером стал город Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Замыкает список Абу-Даби.