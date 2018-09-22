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18:31, 22 сентября 2018

МИД Китая вызвал американского посла в связи с санкциями за покупку у России ЗРК С400 и истребителей Су-35

Об этом сообщило центральное телевидение КНР. Предполагается, что американскому послу будет выражен протест. В МИДе заявили, что сотрудничество между Китаем и Россией – это дела двух суверенных государств, и Вашингтон не имеет права в них вмешиваться.

Комментарии

20

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tv_victim 22 сентября 2018 | 18:35

"Уважаемый посол из самой Америки! Мы из этого металлолома нормальной продукции на миллиарды долларов наделаем, все равно оно ни на что не способно.... ! Тем более, что все это барахло нам задарма русские поставляют. Типа, в кредит"...


Вольный перевод с китайского....

sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:14

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

kara_kan 22 сентября 2018 | 19:57

tv_victim: Да ничего , вам можно, У вас что не репост так вольный перевод с китайского

johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 18:35

... китайцы наши Лучшие друзья .... после асада, конечно!!!

ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 18:40

Я согласен, что здесь США не правы, Китай и так уже наказал себя, купив эту рухлядь.

sg101 22 сентября 2018 | 18:48

ser_gey_love_roff:
А чего тогда твои хозяева волнуются из за покупки этой рухляди? Не подскажешь, холуй??
А вообще вроде как эти пидорасы пропагандируют свободный рынок. КАК, блядь, какие то экономические санкции могут в него вписываться? Значит это уже не свобода. А политика двойных стандартов. А политика и свобода торговли не совместимы, не так ли, глупенький хомчок?

neon001 22 сентября 2018 | 18:52

sg101: в отношении авторитарных стран 3-4 мира с нестабильной экономикой и агрессивной риторикой все методы хороши.

sg101 22 сентября 2018 | 19:00

neon001:
Ну так пропиши все эти меотды во всех международных соглашениях. Раздели мир на сорта. Но твои хозяева уже так делали, им не привыкать. Но понимаешь, глупыш.. Они сами себя в тупик загнали. Объявили всеобщее равенство, в ВТО входят все страны на равных условиях.. Нарушают самими же придуманые правила. Значит все это было сделано напоказ Двуличие твоих господ зашкаливает, лживый холуй..
ВОТ КАК можно такое написать??? ЗАкон не для всех, допустим кого то можно без суда и следствия.. Ты себя слышишь, ублюдок???? Модет тебя тоже можно бутылкой в жопу, ты нищ и агрессивен.. Тварь ты последняя, сам себе приговор же подписываешь...

permsky_valenok 22 сентября 2018 | 19:00

neon001: В отношении конкретно вас, пожалуй, тоже не стоит миндальничать.

sinoptik2016 22 сентября 2018 | 18:54

А кто сказал, что кто-то куда-то вмешивается? Санкции это как раз означает, что никто не захочет иметь дело с этими компаниями и структурами

pipan 22 сентября 2018 | 19:00

sinoptik2016: Красава ! Ты хочешь пойти на митинг против повышения пенсий ,а я не хочу что бы ты шла ! Ты полна решимости ,но ...я сломаю тебе ноги и ты уже не пойдешь на митинг !
Ты в принципе написала то же самое , я просто перевел с твоего языка на человеческий !)

sg101 22 сентября 2018 | 19:04

sinoptik2016:
Ты совскем дурак, да? Не хочншь, не имей дело. А запрещать кому то - это и есть вмешательство. КАк вы такие тупые ублюдки этого не понимает - уму не постижимо. Ну например, если я твоей жене запрещу отсосать соседу со второго этажа только по той причине, что он мне рубль неотдал - это как?

zonda_3 22 сентября 2018 | 18:55

ser_gey_love_roff:

Может быть, пиндосы искренне желают, чтобы "китайские с400" не сбивали "китайские Su-35"?

art_ 22 сентября 2018 | 18:53

2ну, и что ты можешь мне сделать". - говорит трамп. "пока не знаю. но думаю над этим". - отвечает си

zollendorf 22 сентября 2018 | 18:58

А мы и не вмешиваемся. Хотите иметь дела с Россией? Да пожалуйста. Но в таком случае мы не хотим иметь с вами дело. Это тоже право суверенного государства.

art_ 22 сентября 2018 | 19:01

zollendorf: но сами дело иметь будем, когда нам это выгодно

zollendorf 22 сентября 2018 | 19:02

art_: Хорошо, пускай так. Делайте и вы тоже самое.

art_ 22 сентября 2018 | 19:04

zollendorf: конечно, все так делают, кто сколько может, столько и делает

us101 22 сентября 2018 | 19:10

Ну я так понимаю что САШ теперь может поднять на следующий уровень военные отношения с Бутаном, Малазией или Индией. Да мало ли стран имеют спорные вопросы с Китаем...

art_ 22 сентября 2018 | 19:12

us101: разве что индия тоже покупает с400 и су. но их санкции не касаются. пока

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