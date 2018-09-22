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18:30, 22 сентября 2018

В Москве на Арбате полиция задержала по меньшей мере трех участников так называемого «бессрочного протеста»

Как сообщает проект ОВД-Инфо, предположительно также задержали случайного прохожего. Активисты, выступающие против пенсионной реформы, шли по Арбату, скандируя бессрочный протест, написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии» и развернули баннер «свободу политзаключенным». Как сообщает сайт Медиазона, в районе театра Вахтангова полиция выставила в пешеходной зоне три автобуса, куда и начали отправлять задержанных.

Комментарии

3

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fikus74 22 сентября 2018 | 18:51

Менты превратились в клоунов

sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:14

❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

makaraksh 22 сентября 2018 | 19:14

Всех не перевешаете

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