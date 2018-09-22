В Москве на Арбате полиция задержала по меньшей мере трех участников так называемого «бессрочного протеста»
Как сообщает проект ОВД-Инфо, предположительно также задержали случайного прохожего. Активисты, выступающие против пенсионной реформы, шли по Арбату, скандируя бессрочный протест, написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии» и развернули баннер «свободу политзаключенным». Как сообщает сайт Медиазона, в районе театра Вахтангова полиция выставила в пешеходной зоне три автобуса, куда и начали отправлять задержанных.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fikus74 22 сентября 2018 | 18:51
Менты превратились в клоунов
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 19:14
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
makaraksh 22 сентября 2018 | 19:14
Всех не перевешаете