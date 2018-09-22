В Москве на Арбате полиция задержала по меньшей мере трех участников так называемого «бессрочного протеста»

Как сообщает проект ОВД-Инфо, предположительно также задержали случайного прохожего. Активисты, выступающие против пенсионной реформы, шли по Арбату, скандируя бессрочный протест, написали на брусчатке мелом «хочу дожить до пенсии» и развернули баннер «свободу политзаключенным». Как сообщает сайт Медиазона, в районе театра Вахтангова полиция выставила в пешеходной зоне три автобуса, куда и начали отправлять задержанных.