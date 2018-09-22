Капитан Спартака Денис Глушаков вывел на поле дублирующий состав красно-белых

Матч между Спартаком и ЦСКА считается одним из главных в российском футбольном календаре. Он состоится в воскресенье, а накануне по традиции играют дублирующие составы. На этот раз резервисты Спартака получили солидное подкрепление. С капитанской повязкой молодежь клуба на поле вывел Денис Глушаков, а место на левом фланге занял Андрей Ещенко. Оба футболиста были отправлены в резерв после того, как поставили лайки под постом известного артиста и болельщика Спартака Дмитрия Назарова, который в стихотворной форме призвал главного тренера Массимо Карреру уйти в отставку. Помощь капитана пригодилась дублерам. Команда победила в малом дерби 2-1, а Назаров между тем выступил с новыми рифмованными строчками, рефреном в которых звучит «ни слова о Каррере». На матче основных составов, между тем ожидается аншлаг, хотя последняя встреча между этими клубами на армейском стадионе полных трибун не собрала.

Матч 8 тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и Спартаком состоится в воскресенье на стадионе на Песчаной улице в 19 часов .