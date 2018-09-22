Стали известны имена еще нескольких предполагаемых российских разведчиков
Номера их загранпаспортов схожи с теми, что указаны в документах Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Это выяснило издание «Фонтанка». Все предполагаемые разведчики зарегистрированы по одному адресу, — рассказал «Эху» автор расследования Александр Ермаков.
В расследовании «Фонтанки» говорится, что вероятно чуть раньше Боширова получил загранпаспорт человек по фамилии Андреев. 2 года назад он летал в Белград – как раз в тот период, когда в Черногории произошла попытка государственного переворота, в которой обвинили Россию. Вместе с Андреевым в Сербию летал человек по фамилии Потемкин. При покупке земельного участка в Подмосковье он указывал местом работы «военную разведку», а при покупке автомобиля в качестве места жительства написал тот же адрес, что и другие фигуранты расследования Фонтанки – Хорошевское шоссе, 76 Б.
Комментарии11
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maximv 22 сентября 2018 | 18:13
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 18:16
maximv: Не разведка , а проходной двор!
kindman_a 22 сентября 2018 | 18:13
Я фуею от рыцарей плаща и кинжала....
ur_sus 22 сентября 2018 | 18:13
//а при покупке автомобиля в качестве места жительства написал тот же адрес, что и другие фигуранты расследования Фонтанки – Хорошевское шоссе, 76 Б.//
Теперь я понял, почему ГРУ-гей-парочка жила в одном номере с одной кроватью и трахали одну бабу: у них ведь в Рассии и адреса-то нет, в "кабинетах" живут. А тут-то ТАКОЙ "люкс" подвернулся.
permsky_valenok 22 сентября 2018 | 18:17
ur_sus: Вот это я что-то не понял. Геи трахали одну бабу? Их за это не разжалуют их геев?
ur_sus 22 сентября 2018 | 18:28
permsky_valenok:
//Их за это не разжалуют их геев?//
Им дадут медали "герой России" за то, что "превозмогая себя" и во "вражеском окружении" выполнили "боевую задачу" ....
oneoretwo 22 сентября 2018 | 18:20
...если их имена стали известны, то это точно такие же "разведчики" как и плешвый ех-заведующий домом дрюжбы народов в дрездене...
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 18:22
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 18:23
Если издание "Фонтанка" раскусила наших разведчиков, то враги их знают давно в лицо!
testmeter 22 сентября 2018 | 18:24
"Все предполагаемые разведчики зарегистрированы по одному адресу" ///
Так они не просто гомики, как Петров&Боширов, а вообще семейно-групповушники. Интересно, Золотовы и прочие Шойги к ним часто в гости наведываются?
ura_123 22 сентября 2018 | 18:26
Не тот нынче Штирлиц пошёл,ох не тот...
То паспорта одинаковые,то товарищ генерал весь отдел педерастами залегендирует.Вот и крутись как хочешь,а ведь ещё новый айфон родственники просили и начальнику бутылку вискаря )))