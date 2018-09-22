В Абакане полиция задержала одного из лидеров «Левого фронта», осужденного по болотному делу Леонида Развозжаева

Как сообщает сайт Медиазона, он приехал в Хакасию, чтобы поддерживать кандидата от КПРФ на выборах главы региона. Развозжаева доставили в отдел полиции 10 полицейских, на него составили протокол о несоблюдении обязанностей при административном надзоре. В 2014-ом году Развозжаева приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на «Болотной» площади.. В прошлом году активист вышел на свободу, ему запретили посещать массовые акции и на два года поместили под надзор правоохранительных органов.