Действующий глава Республики Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов

В своем обращении Зимин сказал, что в последнее время работал под тяжелейшим давлением.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября и в нем должны были участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и Виктор Зимин.

Москва больше не заинтересована в Викторе Зимине, считает политолог Глеб Павловский.

Путин сейчас, в основном, занимается внешней политикой, считает Глеб Павловской, а во внутренней потеряно стратегическое управление, как раз в тот момент, когда оно более всего нужно.