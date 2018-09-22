Действующий глава Республики Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов
В своем обращении Зимин сказал, что в последнее время работал под тяжелейшим давлением.
Второй тур выборов был назначен на 23 сентября и в нем должны были участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и Виктор Зимин.
Москва больше не заинтересована в Викторе Зимине, считает политолог Глеб Павловский.
Путин сейчас, в основном, занимается внешней политикой, считает Глеб Павловской, а во внутренней потеряно стратегическое управление, как раз в тот момент, когда оно более всего нужно.
Комментарии1
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tv_victim 22 сентября 2018 | 18:12
Неплохо бы ему еще и посидеть на дорожку. И не где-нибудь в верхней палате буйных, а в нормальной зоне....Лет так 10-15.... Ну так, по совокупности заслуг.