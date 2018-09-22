В митинге левых сил против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова приняли участие около 10 тысяч человек

Правда, в главке московской полиции численность протеста оценили в три тысячи.

Московский протест под красными знаменами и теплым сентябрьским солнцем был не в пример спокойнее, нежели акция сторонников Навального 9 сентября. Весьма многочисленные росгвардейцы на этот раз скорее охраняли пришедших, нисколько им не препятствуя. Собираться на улице Маши Порываевой все стали к 11 утра и центром активности до поры стал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, которому появляться на митингах в силу решения об административном надзоре вскоре будет нельзя. Но задерживать его не стали, решение еще не вступило в силу.

От рамок до сцены плотная колонна с лозунгами «55 и не минутой больше», за грабеж ответишь» и «Топилин, топи своих» прошествовала к сцене довольно быстро, хватило четверти часа. Ровно столько же выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он ругал правительство Медведева, о Путине высказывался очень осторожно, но в целом демонстрировал уверенность, а вот о референдуме против повышения пенсионного возраста почти не говорил.

Впрочем, о референдуме не забыл Удальцов. Он, кстати, заявил, что митинг собрал свыше 50 тысяч участников.

Митинги прошли на Дальнем Востоке, в крупных городах Сибири, в европейской части страны. Сухие цифры привел перед собравшимися на проспекте Сахарова привел депутат Госдумы коммунист Олег Смолин.

Уже третий по счету «Социальный марш миллионов» завершился принятием резолюции, после чего совместно был исполнен «Интернационал». Перед этим по команде секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина со сцены, комсомольцы, стоявшие с фотопортретами депутатов голосовавших за реформу депутатов, бросили их на землю. В завершение, словно в напоминание о том, что Ленин до пенсионного возраста не дожил, традиционный гость коммунистических митингов народный артист России Василий Овсянников вместе с Зюгановым и присоединившимися протестующими, исполнили всем известный марш Пахмутовой и Добронравова.

О решении повысить пенсионной возраст в июне объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минфине объяснили необходимость реформы «негативными» демографическими процессами, в том числе сокращением числа работающих граждан и ростом количества пенсионеров. Позже президент Владимир Путин подержал реформу.

Акция не будет иметь значительного эффекта, поскольку недовольные этим шагом не смогли организовать протеста нужного уровня, — сказал «Эху» политолог Кирилл Рогов.

Кирилл Рогов добавил, что это недовольство также выливается в протестное голосование, но такое поведение тоже ни к чему не приводит.