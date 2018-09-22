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17:33, 22 сентября 2018

Полиция не нашла наркотиков в штабе кандидата в губернаторы от КПРФ в Хакасии

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Как уточняет ТАСС, в полицию обратились сами сотрудники штаба, поскольку получили информацию, что возможны провокации, а после визита подозрительных людей в помещении обнаружили неизвестный сверток.

Комментарии

13

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oneoretwo 22 сентября 2018 | 17:39

...не нашла ?...биржа труда ждет вас....

gvs 22 сентября 2018 | 17:43

Полиция все скурила заранее ))))

fantforbarbi 22 сентября 2018 | 17:43

Очень плохо искали….Их идеология -наркотик. 72 года держала всю страну. До сих пор ломает и не отпускает.

nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:45

Какие там наркотики? Вы Гудинина проверьте. Он, точно накуренный и обколотый, предлагает учителей сажать! Явно не такую клубничку нынче высадили ему гости из Ташкента,

lion64__2 22 сентября 2018 | 17:46

У самих нарко-полицаев по домам надо было поискать. Помню, как в Москве несколько раз нарко-полицаи сдыхали от передозировки наркоты.

profi1962 22 сентября 2018 | 17:51

lion64__2: И не только в Москве, у нас в Челябе, партиями одно время, всем нарядом (экипажем) на дежурстве отличались.

profi1962 22 сентября 2018 | 17:49

Началось, то ли еще будет, пусть к жене не подходит, и спрячится что бы никто не нашел, до выборов, сейчас мастера плаща и кинжала уже рыскают по Хакасии. Ждите провокаций.

petrivanov 22 сентября 2018 | 17:56

Плохо искали!

dvdd 22 сентября 2018 | 17:59

Дайте угадаю: никому ничего за это не будет. А вот за лайки с репостами из-под земли достанут и посолит.

slavac 22 сентября 2018 | 18:05

почему хоть разок не поискать в штабе ЕР?

slavac 22 сентября 2018 | 18:07

Ну почему хоть раз не поискать в штабах ЕР?

nikolaitschi 22 сентября 2018 | 18:14

Странно, они что не поняли, что докторская колбаса в холодильнике - наркотик времен развитого социализма! Хранение коммунистом колбасы должно приравниваться к хранению героина!

sofia_malceva 22 сентября 2018 | 18:16

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

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