Полиция не нашла наркотиков в штабе кандидата в губернаторы от КПРФ в Хакасии
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Как уточняет ТАСС, в полицию обратились сами сотрудники штаба, поскольку получили информацию, что возможны провокации, а после визита подозрительных людей в помещении обнаружили неизвестный сверток.
Комментарии13
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oneoretwo 22 сентября 2018 | 17:39
...не нашла ?...биржа труда ждет вас....
gvs 22 сентября 2018 | 17:43
Полиция все скурила заранее ))))
fantforbarbi 22 сентября 2018 | 17:43
Очень плохо искали….Их идеология -наркотик. 72 года держала всю страну. До сих пор ломает и не отпускает.
nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:45
Какие там наркотики? Вы Гудинина проверьте. Он, точно накуренный и обколотый, предлагает учителей сажать! Явно не такую клубничку нынче высадили ему гости из Ташкента,
lion64__2 22 сентября 2018 | 17:46
У самих нарко-полицаев по домам надо было поискать. Помню, как в Москве несколько раз нарко-полицаи сдыхали от передозировки наркоты.
profi1962 22 сентября 2018 | 17:51
lion64__2: И не только в Москве, у нас в Челябе, партиями одно время, всем нарядом (экипажем) на дежурстве отличались.
profi1962 22 сентября 2018 | 17:49
Началось, то ли еще будет, пусть к жене не подходит, и спрячится что бы никто не нашел, до выборов, сейчас мастера плаща и кинжала уже рыскают по Хакасии. Ждите провокаций.
petrivanov 22 сентября 2018 | 17:56
Плохо искали!
dvdd 22 сентября 2018 | 17:59
Дайте угадаю: никому ничего за это не будет. А вот за лайки с репостами из-под земли достанут и посолит.
slavac 22 сентября 2018 | 18:05
почему хоть разок не поискать в штабе ЕР?
slavac 22 сентября 2018 | 18:07
Ну почему хоть раз не поискать в штабах ЕР?
nikolaitschi 22 сентября 2018 | 18:14
Странно, они что не поняли, что докторская колбаса в холодильнике - наркотик времен развитого социализма! Хранение коммунистом колбасы должно приравниваться к хранению героина!
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 18:16
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