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17:32, 22 сентября 2018

Минобороны России завтра собирается опубликовать поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20

Минобороны России завтра собирается опубликовать поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20 в Сирии. Об этом заявили в ведомстве, — сообщает агентство Интерфакс. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве ответственность за случившееся возложили на Израиль.

Комментарии

41

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tv_victim 22 сентября 2018 | 17:35

Надеюсь, эта "хронология" начнется со слов: "Однажды один психопат проснулся с мыслью, а не затеять ли мне еще одну войнушку".....

novirusic 22 сентября 2018 | 17:46

tv_victim: А они не боятся, что в ответ на их вранье израиль тоже опрубликует поминутные данные о том как сиррийцы (русские?) сбили Ил-20?
Ведь Израилю ничего подделывать не надо.

Когда был Сбит Ил-20 израильские самолеты уже полчаса как в Израиле были

leda53 22 сентября 2018 | 18:17

novirusic: Не боятся, потому что то будет завтра, а кресло под задницей трещит сегодня.
Вот завтра будем думать про завтра. И вообще, авось, как-то рассосётся...

(комментарий скрыт)

johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:35

... нашли очередного Распятого мальчика????

meteor1908 22 сентября 2018 | 17:41

johnbmw: нет, воскресили лётчика Волошина.

zonda_3 22 сентября 2018 | 17:43

johnbmw: Нашли распятый ИЛ-20

polikarpich 22 сентября 2018 | 17:47

johnbmw: Эта "хронология", наверное, будет опубликована чисто для внутреннего потребления. Надо же "вате" на что-то опираться, а то они в растерянности и непонятках.
А тут будет официальная "гумага" от Министерства Правды.

yurhip 22 сентября 2018 | 17:37

Т.е. решили опубликовать то, что им привезли из Израиля?

michael_c 22 сентября 2018 | 17:48

Снять мультфильм берёт время , так-что это будет своё ...

al298 22 сентября 2018 | 17:41

эта история прекрасно характеризует подлые методы израильтян.
это их типичное поведение - ударить исподтишка.
а потом они удивляются, почему их весь мир ненавидит.
а вот за это самое.

dvdd 22 сентября 2018 | 17:43

al298: а чем они ударили на этот раз, номерной идиот ты наш? Тем, что не дождались, когда их собьют тормоза с земли, которые только кукурузник могут завалить?

johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:46

al298: ... огласите список ВСЕГО мира, плиз! ... вы, хамаз, иран, сирия ... кто ЕЩЁ????

nestor199 22 сентября 2018 | 18:30

johnbmw: Назовите цивилизованное государство где нет антисемитов.

zonda_3 22 сентября 2018 | 17:46

al298:

" они удивляются, почему их весь мир ненавидит.
а вот за это самое. " - феерично! А весь мир это кто? Твои собутыльники из Ново- Ебуново?

(комментарий скрыт)

solomonster 22 сентября 2018 | 17:52

al298:
- Вася, это ты разбил окно?
- Нет, это был Изя.
- А почему Изя?
- А я в него, гада, кинул камень, а он, сука, пригнулся!

polikarpich 22 сентября 2018 | 17:58

solomonster: Тут нужно обязательно добавить "ПОДЛО пригнулся".
:-)))

polikarpich 22 сентября 2018 | 17:53

al298: А вот можно хотя бы несколько примеров того самого "типичного поведения" израильтян?
В этот раз никакого "исподтишка" и в помине не было. Гасили сирийцев в открытую. Отбомбились и улетели.

hrzn877 22 сентября 2018 | 17:41

Скорее всего, проводится утилизация старого оборудования - как ракет, так и самолётов. Да и пенсии военным платить не придётся. Тройная выгода.

dvdd 22 сентября 2018 | 17:46

hrzn877: четверная - евреи были поблизости, их можно обвинить во всём этом.

profi1962 22 сентября 2018 | 17:45

Вы себе покажите. Придурки. Мы и так поняли, ваш уровень подготовки ПВО и вашего друга Асада. Так виноваты евреи? Этот Каношенко ни хочет извинится или так втихаря как всегда.

tv_victim 22 сентября 2018 | 18:05

profi1962: Еще интересно, наградили ли командира нашего горе-авианосца. который под смех всех армий мира кое-как дохромал до средиземки, завалил пару самолетов и приполз домой, где встал на многолетний и многомиллиардный ремонт? Это здесь это посмешище забыли, а в иностранных армиях намотали на ус и оценили всю мощь российской толпы в погонах!

dmitry17___17 22 сентября 2018 | 17:48

Будет ли указано количество выпитого офицерами ПВО и хронология распития с распечатками тостов?

johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:52

dmitry17___17: ну что Вы ... это ТОП Сикрет! ...

beregov_net 22 сентября 2018 | 17:57

dmitry17___17: Ислмская страна , там пить нельзя , они курят

alex_sionist 22 сентября 2018 | 17:55

Уже раскопали документы что ракета комплекса с200 была продана египту за 2 тонны фиников а он продал ее израилю и получил синайский полуостров и только в 2018 году евреи перенесли ракету к сориской пусковой установке на белом осле на котором спаситель должен вьехать в Ирусалим. Именно этой ракетой и был сбит Ил 20

mikimouse 22 сентября 2018 | 17:55

Вы уверены что не С-400 пытались сбить израильские самолеты?

chimp2013 22 сентября 2018 | 17:56

Ясно и ежу , что сбили сирийцы. Но вот, дабы исключить погромы евреев в России - для юдофобов, антисемитов и быдло они , евреи всегда виноваты- решили дать детальный отчет трагедии. Однако ж , для оправдания своих поспешных выводов и шантажа США и Израиля - оставят процентов 10 виновности евреев. ( Хотя половина , а может и больше израильских летчиков такие же евреи как я китаец. Но для быдло виноваты российские , проживающие в России евреи. Что тут взять...).

petrivanov 22 сентября 2018 | 17:58

МинОбороны очень сильны в хрогологиях. Хрогологии эти часто меняются, но подверждаются мультиками и американскими видеоиграми...

seryj_wolk 22 сентября 2018 | 17:59

Замазались рфики так, что никакими фейками отмазаться не удастся. Героически сбили своими силами свой же самолет. Какой позор!

alex_melnikov Алексей Мельников 22 сентября 2018 | 18:03

Что анонсами сыпать? Публикуйте. Тогда и разговор будет.

Почему до сих пор не опубликовали?

tv_victim 22 сентября 2018 | 18:10

alex_melnikov: Ты-то куда лезешь? Неужто язык из жопы своего фюрера вытащил? Иди, отсоси у Йавлинскага, если он вдруг приехал из своего Лондона!"

oleg_kievlyanin 22 сентября 2018 | 18:23

alex_melnikov: //Что анонсами сыпать? Публикуйте. Тогда и разговор будет.

Почему до сих пор не опубликовали? //
Это чтобы все израильтяне напряглись и не могли спокойно спать, предвкушая весь ужас фактов, которые будут опубликованы. Все команды КВН предвкушают свежий материал для своих выступлений. Ответят весельем на находчивость ВС РФ.

crj700 22 сентября 2018 | 18:09

Поминутно по версии МО РФ:
Понедельник - израильские F16 нанесли бомбовый удар.
Вторник - сирийские ПВО запустили ракету ЗРК С200.
Среда - ракета попала в российский Ил-20.
В субботу МО РФ пообещало, что в воскресенье даст поминутный отчёт.

oleg_kievlyanin 22 сентября 2018 | 18:26

crj700: поминутно....
17 декабря 1903 года братья Орвилл и Уилбер Райт.....

pravdatut 22 сентября 2018 | 18:14

Не помню, достоверную хронологию и причину гибели ансамбля Александрова уже сообщали??

alex_sionist 22 сентября 2018 | 18:22

pravdatut: Там тоже виноваты евреи перегрузили самолет посылками в Тель авив хотели сэкономить на чартере

salut__521 22 сентября 2018 | 18:18

Тела-то своих вояк уже подняли, хронологинщики хреновы, или хер на них?..

oleg_kievlyanin 22 сентября 2018 | 18:19

А комментарии испанского диспетчера будут?

buzukin1905 22 сентября 2018 | 18:22

Государство Израиль и его евронаселение непременно расплатится за свои штучки. Нет вопроса - виноваты! Значит, будут платить! Самое больное для евроаборигена - удар по кошельку :) Мы ничего не забудем - расплатитесь с процентами. А с кого и шкурку снимем, штобы визгу было на весь мир, штобы даже англичайники слышали, а лживая сучка Тереза писалась во сне :(

wolzhanin 22 сентября 2018 | 18:24

А кто-то верит Минобороны РФ ?

tv_victim 22 сентября 2018 | 18:30

wolzhanin: Пересидент.... У него нет советника по связям с реальностью. Вот и верит всему. что ему на стол положат в папках...

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