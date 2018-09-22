Минобороны России завтра собирается опубликовать поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20 в Сирии. Об этом заявили в ведомстве, — сообщает агентство Интерфакс. Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве ответственность за случившееся возложили на Израиль.