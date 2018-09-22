В Москве и области на завтра объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Это связано с ветреной погодой, порывы могут достигать 17 метров в секунду, температура заметно снизится. С завтрашнего дня, согласно прогнозу, начнется длительное похолодание. Что касается сегодняшней погоды: в Москве побит рекорд 1994-го года – воздух прогрелся почти до 26 градусов, — рассказали в центре Фобос.
Комментарии4
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kindman_a 22 сентября 2018 | 17:50
Блин, марафон завтра же...
putin_itogy 22 сентября 2018 | 17:51
Уходящее лето 2018 года,
жаль что путинизм не сдох в этом горячем году.
Но будут другие года..
krestianin_067rus Михаил Никитин 22 сентября 2018 | 17:53
Прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это! :))
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 18:07
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk