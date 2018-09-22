В Москве и области на завтра объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Это связано с ветреной погодой, порывы могут достигать 17 метров в секунду, температура заметно снизится. С завтрашнего дня, согласно прогнозу, начнется длительное похолодание. Что касается сегодняшней погоды: в Москве побит рекорд 1994-го года – воздух прогрелся почти до 26 градусов, — рассказали в центре Фобос.