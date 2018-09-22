Из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии вертолетами эвакуированы руководители запрещенного в России ИГИЛ

Из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии вертолетами эвакуированы руководители запрещенной в России террористической организации Исламское Государство. Об этом сообщают источники государственного сирийского агентства SANA. Они утверждают, что эвакуацию провела Международная коалиция. В Сирии уже не первый раз обвиняют США в сотрудничестве с боевиками. В декабре прошлого года SANA со ссылкой на источники также сообщало, что американские вертолеты эвакуировали лидеров Исламского государства из провинции Дейр-эз-Зор.