Из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии вертолетами эвакуированы руководители запрещенного в России ИГИЛ
Из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии вертолетами эвакуированы руководители запрещенной в России террористической организации Исламское Государство. Об этом сообщают источники государственного сирийского агентства SANA. Они утверждают, что эвакуацию провела Международная коалиция. В Сирии уже не первый раз обвиняют США в сотрудничестве с боевиками. В декабре прошлого года SANA со ссылкой на источники также сообщало, что американские вертолеты эвакуировали лидеров Исламского государства из провинции Дейр-эз-Зор.
Комментарии25
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oneoretwo 22 сентября 2018 | 17:34
...ихтамнетовцы, однозначно...
rabin_tagor 22 сентября 2018 | 17:38
oneoretwo: В прошлом году их оттуда вывезли.
В этом снова эвакуировать приходится.
Это как далеко кошку в лес ни заноси, а она все равно домой возвращается.
seryj_wolk 22 сентября 2018 | 17:56
igorrrpadlowitchs: Сана- это сирийский аналог раши тудой-сюдой, в может даже ее сирийское подразделение. Такие же фейкометы!
beregov_net 22 сентября 2018 | 17:48
oneoretwo: Саудиты , именно саудиты , как лидеры суннитов поддерживают боевые действия против шиитской Сирии и Ирана , они основные поставщики денег и оружия , им Иран как кость в горле , примерно как Украина для РФ
i_c_e 22 сентября 2018 | 17:34
Так может и в Ил-20 кто-то серьёзный из местных был, почему Сирийцы-то и шмальнули?
tag188 22 сентября 2018 | 17:36
И что же доблестное сирийское ПВО не сбило эти вертолеты?
Странно, сбивать российские Ил-20 там не боятся, а вертолет с запрещеннымвРоссииИГИЛ -- боятся.
Хороши союзнички у России.
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:41
tag188: +1! ... Одновременно!
glebbalbesov 22 сентября 2018 | 17:47
tag188: Смотря какой флаг был на этих вертолетах....А скорее всего он был того, кого надо...
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:36
... а ГДЕ наши доблестные сбивальщики ИЛ-20 были????
art_ 22 сентября 2018 | 17:42
значит, это кому-то нужно
profi1962 22 сентября 2018 | 17:43
Ну это что бы забыли про Ил-20. Дальше несите пургу.
sg101 22 сентября 2018 | 17:55
Ну так сша ИГИЛ породили, они же их и эвакуировали..
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 18:02
sg101: ... а ГДЕ наши доблестные сбивальщики ИЛ-20 были???? они пиндосов БОЯТЬСЯ????
art_ 22 сентября 2018 | 18:05
johnbmw: жаловаться, не то же самое. что сбивать
edward_sakash 22 сентября 2018 | 18:06
в провинции Дейр-эз-Зор находятся курды, которые противостоят Асаду, ИГИЛ, туркам и путинским бандформированиям. Курдов поддерживают американцы.
art_ 22 сентября 2018 | 18:08
edward_sakash: слишком многим курды противостоят. поэтому там иг остался?
bindigo 22 сентября 2018 | 18:09
Ну Россия тоже в случае продутия войны эвакуировала бы Асада...
art_ 22 сентября 2018 | 18:11
bindigo: отличие между иг и асадом в том, что сб оон признал иг террористической организацией, а асада - нет
bindigo 22 сентября 2018 | 18:15
art_: Нифига себе...Правда что ли?...А почему тогда трамп заказал Асада?...
art_ 22 сентября 2018 | 18:17
bindigo: я про это правда не знаю. но трамп может все - без разбора. и потом. только асада не заказывал
art_ 22 сентября 2018 | 18:19
bindigo: art_: ...кто только...
piterjanis 22 сентября 2018 | 18:17
Амеры как-то уже вывозили своих террористов,спасали их
parasuk_ 22 сентября 2018 | 18:18
Наверняка лица пархатой национальности и их американские хозяева постарались
kaplan911 22 сентября 2018 | 18:22
А где же были наши доблестные соколы ВКС РФ в Сирии?!
Они что там......кукурузу охраняют?!
tunis 22 сентября 2018 | 18:27
Где доказательства? Диспетчер Карлос в Фейсбуке накатал?