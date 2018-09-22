"В городах России сегодня вновь прошли митинги против повышения пенсионного возраста"...

Организаторами выступили КПРФ, движение Левый фронт, Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения. Самой многочисленной стала акция в Москве. По оценкам корреспондента «Эха Москвы», в ней приняли участие около 10 тысяч человек. В полиции говорят, что на проспект Сахарова вышли около трех тысяч. Мероприятие было согласовано с властями. Акции также прошли в Петербурге, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске и других городах.