В городах России сегодня вновь прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Организаторами выступили КПРФ, движение Левый фронт, Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения. Самой многочисленной стала акция в Москве. По оценкам корреспондента «Эха Москвы», в ней приняли участие около 10 тысяч человек. В полиции говорят, что на проспект Сахарова вышли около трех тысяч. Мероприятие было согласовано с властями. Акции также прошли в Петербурге, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске и других городах.
Комментарии10
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nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:33
"В городах России сегодня вновь прошли митинги против повышения пенсионного возраста"...
"Ага, ясно, что там дальше? Следующая новость", - зевнул Путин.
polba 22 сентября 2018 | 17:40
nigilist1977: Ну таки да. А как ещё должно реагировать буржуазное правительство на недовольство граждан?
Фон, во Франции в 2010 году против аналогичной реформы выходило протестовать около ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ человек... массовые забастовки по всей стране... и что? И ничего, реформа проведена... ибо где-то само рассосалось, где-то разогнали водомётами.
y20160414 22 сентября 2018 | 17:42
«в ней приняли участие около 10 тысяч человек»
Из новости №2282508 (опубликована на этом сайте сегодня в 03:05): «Ожидается участие более 100 тысяч человек».
stakanoff 22 сентября 2018 | 17:49
y20160414: При этом митинг назывался "Марш миллионов" )))
y20160414 22 сентября 2018 | 18:04
stakanoff:
Не случайно же их поддерживает «всё прогрессивное человечество».☺
sam2018 22 сентября 2018 | 17:51
Комуняк не сравнить с Навальным, который на акции протеста против пенсионной реформы выводит по России сотни тысяч человек !! Многих из них сажают в тюрьмы, а среди левых нет ни одного арестованного !
i_c_e 22 сентября 2018 | 17:52
Не, без «майдана» или, хотя бы, забастовок — ничего никто не добьётся. Но ни один «политик» брать на себя организацию не желает. Ну и «утритесь» тогда.
nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:54
Зюганов на приёме у Путина: - глкбокоуважаемый, товарищ вагоноуважатый. Мы... они требуют отмены решения правительства Вашего...
Путин, перебивая: - Ген, помедленнее, я с бодунища... Мы вчера весь вечер с кожугетовичем бухали под уху, потом мульт смотрели про "поминутную хронологию событий, которые привели к крушению ИЛ-20"...
Зюганов, кланясь и покидая условно овальный кабинет: - Выздоравливайте, ваше высочество.
sofia_malceva 22 сентября 2018 | 18:07
❤️❤️❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
evgeny_biolog 22 сентября 2018 | 18:11
"В городах России сегодня вновь прошли митинги"
Значит, в Петербурге, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске и других городах России пенсионеров на работу не берут ...