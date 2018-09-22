Очередной жертвой испанских налоговиков стал лучший футболист чемпионата мира в Росси хорват Лука Модрич

Он получил условный срок.

Модрич, который выступает за мадридский Реал, был осужден на восемь месяцев, но такие сроки, согласно испанскому законодательству не предусматривают помещение под стражу. Хорват пошел на сделку со следствием и признал два пункта обвинения в махинациях с налогами. Ранее он выплатил в виде штрафа миллион и двести тысяч евро. Газета Эль Мундо сообщает, что с Модрича могу снять и условное наказание, в том случае, если он заплатить еще 60 тысяч. До этого , правда куда более основательно пострадали два лучших футболиста мира последнего десятилетия – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Они получили по полтора года тюремного заключения, что не помешало им продолжать играть и заплатили штрафы на порядок превышающие сумму, которую вынужден был выложить 33-летний игрок сборной Хорватии.

Модрич остался в мадридском Реале, хотя после чемпионата мира газеты писали о том, что он может как Роналду уехать в Италию, только не в Ювентус, а в Интер.