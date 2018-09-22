Очередной жертвой испанских налоговиков стал лучший футболист чемпионата мира в Росси хорват Лука Модрич
Он получил условный срок.
Модрич, который выступает за мадридский Реал, был осужден на восемь месяцев, но такие сроки, согласно испанскому законодательству не предусматривают помещение под стражу. Хорват пошел на сделку со следствием и признал два пункта обвинения в махинациях с налогами. Ранее он выплатил в виде штрафа миллион и двести тысяч евро. Газета Эль Мундо сообщает, что с Модрича могу снять и условное наказание, в том случае, если он заплатить еще 60 тысяч. До этого , правда куда более основательно пострадали два лучших футболиста мира последнего десятилетия – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.
Они получили по полтора года тюремного заключения, что не помешало им продолжать играть и заплатили штрафы на порядок превышающие сумму, которую вынужден был выложить 33-летний игрок сборной Хорватии.
Модрич остался в мадридском Реале, хотя после чемпионата мира газеты писали о том, что он может как Роналду уехать в Италию, только не в Ювентус, а в Интер.
Комментарии5
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oneoretwo 22 сентября 2018 | 17:16
...какая исчо там "жертва" ? - получил по заслугам, за "махинации" с налогами...
повезло еще гонятелю пузыря по лужайке, что не в штатах это случилось - к пенсии как раз и вышел бы на волю...
don_ballon 22 сентября 2018 | 17:39
Известные всему миру люди, мультимиллионеры, а нормального бухгалтера-знатока налогового законодательства нанять не смогли. Наверняка радели родным человечкам, а с деньгами и налогами жадной родне доверять нельзя. Даже если это ларёк с пивом и сигаретами. А жертва как раз испанская казна. Хотите низких налогов? Играйте в России. За "Ахмат"-ни одна сука не до...тся.
profi1962 22 сентября 2018 | 17:56
don_ballon: Раз Кадыров за не дострой в республике, обращается в Счетную палату к Кудрину. Ну академик.
profi1962 22 сентября 2018 | 17:54
Им по ......., кто ты , плати налог и все. Это не Россия с телефонным правом. Где из госбюджета кормят мертвые банки и выдают друзьям в "тяжелый период" народные деньги.
putin_itogy 22 сентября 2018 | 18:02
Dura lex sed lex,
Закон суров, но он - Закон..
А Модрича любим!