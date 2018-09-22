Роскосмос опроверг сообщения о выходе из совместного с США проекта окололунной орбитальной станции Gateway
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что вместо этого Россия может создать свою станцию совместно со странами БРИКС.
«Россия не может позволить себе участвовать в международных проектах на второстепенных ролях», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос об окололунной станции на встрече со специалистами космической отрасли в корпорации «Энергия». По словам Рогозина, Россия может предложить свой проект станции. Будет ли он разрабатываться и реализовываться в кооперации на международном уровне, еще предстоит решить. Однако глава госкорпорации не исключил, что эта окололунная станция может быть создана со странами-партнерами по БРИКС или даже с американским космическим агентством NASA.
Еще накануне «Роскосмос» подтверждал свое участие в создании станции на орбите Луны Gateway. При этом сообщения о том, что российскую сторону не устраивает роль в проекте, появились еще весной. Источник РИА Новости тогда рассказал, что Роскосмосу не понравилось предложение построить отсек для выхода в открытый космос не по российским, а американским техническим стандартам, и рассчитан он должен быть на американский скафандр.
Россия присоединилась к американскому проекту окололунной станции Gateway год назад.
Комментарии20
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sasass 22 сентября 2018 | 17:11
Пиндосам рогозинский балласт ненужен на лунной орбите - при умирающей космической промышленности на первых ролях быть невозможно...
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:13
... перепуЖались там ВСЕ? ... а ЧЕГО????
arye_11 22 сентября 2018 | 17:17
johnbmw:
Намного проще было не ставить злобного и упоротого дурака руководить Роскосмосом, чем опровергать каждое его высказывание
zemljanka 22 сентября 2018 | 17:34
"любимый город может спать спокойно..."
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 18:28
zemljanka: Главный батутист и позёр околокосмических дел опять опозорился..
prade 22 сентября 2018 | 17:11
Правая рука не знает что говорит левая рука?
y3emen1 22 сентября 2018 | 17:14
prade: конечно, когда мозг только спинной
djuga 22 сентября 2018 | 17:23
prade: Правая рука не знает что говорит левая рука?
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Полный бардак!
Что-то наше королевство все больше напоминает плохой цирк - пошлый, грустный и тоскливый.
tks 22 сентября 2018 | 17:12
Видимо у Рогозина батут порвался.
fedor57 22 сентября 2018 | 17:15
Зря этого придурка Рогозина поставили главой Роскосмоса, он Роскосмос окончательно угробит т.к. для этого топильщика собак роскосмос не компания для исследования космоса, а контора для удовлетворения собственных политических амбиций.
spbdweller 22 сентября 2018 | 17:16
Роскосмос опроверг сообщения о выходе из совместного с США проекта
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но американцы дрели попрятали
johnbmw Евгений Большаков 22 сентября 2018 | 17:18
spbdweller: угу ... на ВСЯКИЙ случай!!!! :-))))))))))))))))))))))))))
zollendorf 22 сентября 2018 | 17:19
Прямо камень с плеч, а то куда мы без России!
yralez 22 сентября 2018 | 17:26
Думаете, он один такой ?
ВСЁ, поголовно !
Потому что они банда.
nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:28
Свой проект станции? Дырявая, ржавая, а над ней - развевается флаг с изображением жирной, откормленной на налоги патриотов рогозинской мордашки.
nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:36
Анекдот в ТЕМУ...
Летят инопланетяне...
- А что это за сверкающая, улыбающаяся чудо-техника подлетела к Марсу? - спросил один другого.
- А это - исследовательский беспилотный корабль НАСА.
- О! А это что за ржавое, дырявое корыто над нами пронеслось?
- А! Это - россиянская космическая ракета "Рогозин".
nostradam 22 сентября 2018 | 17:50
Привыкайте.
Теперь вы и в космосе никто и зваать вас никак.
polba 22 сентября 2018 | 17:53
nostradam: Это точно. Они Маска позовут и он снова запустит что-нибудь забавное куда-нибудь в сторону... например Луны.
nikolaitschi 22 сентября 2018 | 18:02
Это раздвоение личности, поскольку у Роскосмоса имени и отчества нет. Мелют сутками всякую чушь. Недоумки какие-то.
addi 22 сентября 2018 | 18:22
Что ? Подсчитали - прослезились ?....