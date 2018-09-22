Роскосмос опроверг сообщения о выходе из совместного с США проекта окололунной орбитальной станции Gateway

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что вместо этого Россия может создать свою станцию совместно со странами БРИКС.

«Россия не может позволить себе участвовать в международных проектах на второстепенных ролях», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос об окололунной станции на встрече со специалистами космической отрасли в корпорации «Энергия». По словам Рогозина, Россия может предложить свой проект станции. Будет ли он разрабатываться и реализовываться в кооперации на международном уровне, еще предстоит решить. Однако глава госкорпорации не исключил, что эта окололунная станция может быть создана со странами-партнерами по БРИКС или даже с американским космическим агентством NASA.

Еще накануне «Роскосмос» подтверждал свое участие в создании станции на орбите Луны Gateway. При этом сообщения о том, что российскую сторону не устраивает роль в проекте, появились еще весной. Источник РИА Новости тогда рассказал, что Роскосмосу не понравилось предложение построить отсек для выхода в открытый космос не по российским, а американским техническим стандартам, и рассчитан он должен быть на американский скафандр.

Россия присоединилась к американскому проекту окололунной станции Gateway год назад.