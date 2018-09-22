Москва и Минск договорились о решении нефтегазовых вопросов

Переговоры были тяжелыми, — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отмечает агентство БелТА, после встречи президентов России и Белоруссии в Сочи, главы государств провели дополнительные переговоры по телефону. Разговор состоялся по инициативе Москвы.