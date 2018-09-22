Москва и Минск договорились о решении нефтегазовых вопросов
Переговоры были тяжелыми, — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как отмечает агентство БелТА, после встречи президентов России и Белоруссии в Сочи, главы государств провели дополнительные переговоры по телефону. Разговор состоялся по инициативе Москвы.
Комментарии10
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pipan 22 сентября 2018 | 17:04
Сябры ! Жопа болит ,но грошей я вам привез ! )
pipan 22 сентября 2018 | 17:17
igorrrpadlowitchs: Это тебе народ рассказал !? )
igorrrpadlowitchs 22 сентября 2018 | 17:46
pipan: это тебе лука рассказал? Или рассказываешь из личного богатого опыта ?
oneoretwo 22 сентября 2018 | 17:06
...стал быть, покупка сторонника/друга плешивого режима состоялась...
pipan 22 сентября 2018 | 17:12
oneoretwo: Ну слава тебе яйца !Впервые вижу либераста который думает головой а не ж.....
Обьясни ты своим ,зачем порошенко по миру колесит ! Тебе поверят , а то они говорят ,друзья, друзья , смешно же !)
oneoretwo 22 сентября 2018 | 18:02
pipan: ...а вот вы думаете именно ею, ж..., то бишь...
в противном случае не клеили бы ярлыков типа "либерал" куда попадя, не совсем четко представляя себе суть либерализма... опять же, официальным либералом в стране является лишь г-н жиринофский со своей "партией" лдпр - клоун от нквд...
sokolok61 22 сентября 2018 | 17:25
НАДО ДУМАТЬ - Газ для Россиян подорожает...
zemljanka 22 сентября 2018 | 17:29
Свой свояка...(с)
i_c_e 22 сентября 2018 | 17:32
По телефону было «Саня, хорошо отдохнули, но ты сувенир-то от меня забыл по пьяни…».
Вот кто может объяснить почему по нефти и газу президенты «договариваются»? Ну только, конечно, если это не их личный карман.
nigilist1977 22 сентября 2018 | 17:57
Блеяния двух диктаторов на постсоветском пространстве...
- Са-а--аша, а уменя есть нефть и га-а-аз...
- Во-о-ва-а-а, а у меня есть картошка-а-а.