У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте
Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения американских санкций против банка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сказал, что такого плана нет.
Комментарии22
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anemon 22 сентября 2018 | 17:05
Верим-верим, Набиуллина!
igorrrpadlowitchs 22 сентября 2018 | 17:10
anemon: значит будут грабить!
scorpio_ 22 сентября 2018 | 17:08
"У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте", сказала - по буквам, боюсь опечататься - На-би-у-лина.
" Ой...", сказали клиенты, и побежали снимать доллары.
edyunia 22 сентября 2018 | 17:10
\\выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте\\
Более интересно: обязательства перед любыми клиентами.
tv_victim 22 сентября 2018 | 17:14
"Вопросы повышения пенсионного возраста в правительстве не рассматриваются".
Было и такое.
sasass 22 сентября 2018 | 17:16
План другой - изъять деньги у народа реформировав рубль уменьшив его в десять раз ...
tv_victim 22 сентября 2018 | 17:22
sasass: Это очередная "двухходовочка".... Сначала принудительно конвертировать валютные вклады по грабительскому курсу, а потом - просто уронить рубль в пучину гиперинфляции.... Для простофиль во власти это кажется суперхитроумной комбинацией! Для них и простая арифметика так же недоступна для понимания, как и высшая математика. Они живут в полном отрыве от реальности. Все их хитроумные (по их мнению) комбинации любому здравомыслящему человеку легко просчитать на пять ходов вперед!
ur_sus 22 сентября 2018 | 17:56
sasass:
//"У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте"//
Видимо, у Российских банков появились "ресурсы", позволяющие классно печатать "любую валюту"...
tv_victim 22 сентября 2018 | 17:18
"У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте"
НО ЭТО ЖЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО БАНКИ ВЫПОЛНЯТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! ИМЕТЬ "ДОСТАТОЧНО РЕСУРСОВ" И ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ _ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!!!!! ТЕМ БОЛЕЕ В РОССИИ, с такими вот правителями и председателями центробанков....
abuvgrobu 22 сентября 2018 | 17:20
Никогда не следует доверять свои деньги ворам и мошенникам, ну а коли уж довелось - будь готов к тому, что они их украдут. Без вариантов.
tag188 22 сентября 2018 | 17:21
Уверен, после этого заявления Набиулино, уже в понедельник в банки побежит новая порция вкладчиков закрывать свои валютные депозиты.
sokolok61 22 сентября 2018 | 17:23
Значит - надо валить...
trustme 22 сентября 2018 | 17:23
ха-ха, неспроста ето, пора запасать проклятьій американский доляр
lisa_simpson 22 сентября 2018 | 17:26
Сейчас начнётся)
art_ 22 сентября 2018 | 17:26
пусть только минфин прекратит покупать доллары как маньяк - больше ничего и не надо будет рублю и цб
art_ 22 сентября 2018 | 17:33
nigilist1977: тогда валюты было - кот наплакал, а долгов - туча. сейчас все наоборот. поэтому никак не сравнить
yurhip 22 сентября 2018 | 17:40
При чем тут "достаточно ресурсов", если им запретят долларовые операции, а след. и другие валютные.
art_ 22 сентября 2018 | 17:51
yurhip: эта волна уже прошла, не запретят. потому как смысла нет для запрещающих
delovoy_podolsk 22 сентября 2018 | 17:46
У банков - да, а у пенсионного фонда? Почему частные банки могут, а государственный пенсионный фонд - нет?
vot_eto_da 22 сентября 2018 | 17:50
У российских банков достаточно ресурсов...
++++++++++++++++++
Может быть. Те, кто придут за вкладами, не будут интересоваться РЕСУРСАМИ.
Они потребуют ДЕНЕЖКИ.
gadbatat 22 сентября 2018 | 17:58
умница Наибулина).
slawa1940 22 сентября 2018 | 18:17
Вот и ответ: недостачу нашей валюты на наших пенсионеров возместим "достаточным ресурсом" их валют. Можно и без обращения!