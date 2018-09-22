//"У российских банков достаточно ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами в любой валюте"//

Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения американских санкций против банка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сказал, что такого плана нет.