В Москве возбудили уголовное дело после кражи шуб из мехового магазина на 20 миллионов рублей
Об этом со ссылкой на МВД сообщает РБК. Шубы вынесли из магазина на Ленинском проспекте в минувший четверг. Преступники разбили стекло входной двери, погрузили вещи в джип и уехали.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 22 сентября 2018 | 16:42
Гоп-стоп,мы подошли из-за угла
Гоп-стоп,мы погрузили всё в джипА...
dmitry17___17 22 сентября 2018 | 16:54
Кремлевская моль проголодалась, свои все сожрала теперь чужие тырит.